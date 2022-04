Slack kampt met wereldwijde storing - update

Messagingdienst Slack kampte met een wereldwijde storing. Hierdoor was het voor sommige gebruikers niet mogelijk om berichten te sturen via de chatapp of gesprekken te voeren. De eerste problemen doken op vanaf 18u00 lokale Nederlandse tijd.

Zowel op de Amerikaanse versie van downdetector.com als op sociale media werd aangegeven dat sinds 18u00 lokale Nederlandse tijd Slack moeilijk of niet bereikbaar was. Op de statuspagina van Slack staat te lezen dit door een DNS-probleem was. "Om het probleem sneller te verhelpen, kan het helpen als jouw internetserviceprovider het DNS-record van Slack reset", klonk het bovendien op Twitter. Het bedrijf stelde dat de storing bij sommige gebruikers tot 24 uur kan aanhouden maar maakt zich ondertussen sterk dat maar een klein percentage van de gebruikers nog hinder zou ondervinden.

Update, 00u15: reactie Slack over storing toegevoegd.