Slack komt met 'stories' en kanalen voor 'voice-chats'

Slack zal later dit jaar een 'stories'-functie in zijn chatapp zetten, zoals Snapchat die uitvond en Instagram en Facebook eerder kopieerden. Ook kanalen voor 'voice-chats' als in Discord komen in Slack te staan.

Slack presenteert de functie in een interview met The Verge als vervanging voor de dagelijkse stand-up die in veel bedrijven gemeengoed is. Collega's kunnen met die 'stories' in videovorm laten weten waar ze mee bezig zijn, waarna collega's dat kunnen bekijken.

Daarnaast komen er voice-chats waar gebruikers te allen tijde in kunnen om met elkaar te praten. Dat moet de drempel om een call te starten verlagen en in plaats daarvan communicatie tussen collega's zoals dat op een kantoor plaatsvindt.

Bovendien werkt Slack nog altijd aan een manier om dm's te kunnen sturen naar mensen die bij andere bedrijven zijn ingelogd op Slack, zegt het bedrijf. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat precies zal gaan, omdat het onwenselijk is dat elke Slack-gebruiker een ander kan benaderen.