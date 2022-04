Slack past Connect DM-feature meteen weer aan wegens risico op intimidatie

Slack stopt met een nieuwe functie waarmee gebruikers iedereen berichten kunnen sturen. Het platform bracht deze week Connect DM's uit, waarmee het mogelijk is iedere Slack-gebruiker een uitnodiging te sturen met daarin een bericht. Dat kan echter leiden tot intimidatie.

De aanpassing volgt al enkele uren na de introductie van de nieuwe feature. Die feature is Connect DM, een onderdeel van Slack Connect dat vorig jaar werd aangekondigd. Slack Connect maakt het mogelijk om twee verschillende Slack-servers aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld door kanalen te maken waar zowel gebruikers uit de ene als uit de andere server zitten. Woensdag introduceerde Slack een grote verandering aan dat systeem. Met Connect DM's is het mogelijk iedere Slack-gebruiker een uitnodiging voor een gesprek te sturen, inclusief een persoonlijk bericht.

Gebruikers ontdekten al snel dat dat systeem makkelijk te misbruiken was. De verzender kan namelijk ieder mogelijk bericht in een uitnodiging zetten, dat vervolgens rechtstreeks in de e-mailinbox van de ontvanger komt. Het is ook niet mogelijk de e-mails te filteren, omdat die van het algemene feedback@slack.com-adres komen en er zit geen limiet op hoeveel e-mails een gebruiker mag sturen.

Slack heeft de functie na kritiek van gebruikers aangepast. "We kregen veel feedback van gebruikers over hoe de nieuwe functie kan worden misbruikt om beledigende en intimiderende berichten te sturen", schrijft het bedrijf in een reactie aan Techcrunch. Het wordt onmogelijk om nog berichten aan een uitnodiging toe te voegen. De functie wordt een opt-in voor beheerders, die daarmee Connect DM's in het algemeen kunnen in- of uitschakelen voor hun hele organisatie.