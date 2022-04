Gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters zijn te koop op forum

Persoonlijke gegevens van mogelijk miljoenen Nederlandse autobezitters zijn gestolen. Dat schrijft de NOS nadat het een database online vond met daarin naw-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en kentekens. De data is afkomstig van een ict-leverancier voor autogarages.

De gegevens komen van softwareleverancier RDC. Dat maakt programma's voor autogarages om bijvoorbeeld klantgegevens bij te houden, proefritten te registreren of auto's in het Bovag-register te zetten. De NOS ontdekte op een forum een dataset waarin gegevens staan die van dat bedrijf afkomstig zijn. RDC bevestigt dat. Het bedrijf zegt niet te weten hoe de gegevens zijn gestolen. Volgens RDC is er geen sprake van een hack, maar er wordt nog onderzoek gedaan naar de afkomst. De dataset zou te koop zijn voor 35.000 dollar.

Volgens de NOS gaat het om de gegevens van mogelijk 7,3 miljoen Nederlanders. De exacte omvang is niet duidelijk omdat veel gegevens dubbel in de dataset staan. Er zouden 2,5 miljoen e-mailadressen in het bestand staan. RDC zegt dat het om gegevens gaat van tussen september 2018 en eind januari 2019, maar de NOS zag ook gegevens in de database die tot wel tien jaar teruggingen.

RDC heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en verwijst naar een telefoonnummer van de servicedesk voor als slachtoffers vragen hebben.