HvA en UvA: cyberaanval is afgeslagen en heeft niet geleid tot vraag om losgeld

De Hogeschool en Universiteit van Amsterdam zeggen dat de cyberaanval van vorige maand op tijd is opgemerkt en dat die daardoor niet tot een gijzeling van data of een verzoek om losgeld heeft geleid. Volgens de instellingen zijn alle systemen nu opgeschoond.

Volgens de UvA en HvA werd de aanval in een vroeg stadium opgemerkt door het Security Operations Centre en zijn er snel maatregelen genomen. De hackers hebben volgens de onderwijsinstellingen in korte tijd meer dan 50 van de ruim 1000 servers geïnfecteerd en voorzien van mogelijkheden om die op een later moment te versleutelen.

Die versleuteling heeft echter niet plaatsgevonden en het SOC heeft de systemen op tijd opgeschoond en uitgebreid onderzocht. De onderwijsinstellingen zeggen daarmee de cyberaanval afgeslagen te hebben, omdat die niet heeft geleid tot uitval van systemen, gijzeling of een verzoek om losgeld.

Het College van Bestuur van de HvA zegt dat het belangrijk is om lessen te leren uit de aanval en te blijven investeren in goede informatiebeveiliging. 'Dat zullen we de komende tijd dan ook zeker doen', aldus vicevoorzitter Hanneke Reuling.

De UvA en HvA hebben aangifte gedaan bij de politie en het onderzoek loopt. Volgens de onderwijsinstellingen zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de aanvallers uit waren op persoonlijke gegevens. De hackers hebben wel toegang gehad tot systemen waar versleutelde wachtwoorden op staan. Daarom is uit voorzorg verzocht aan gebruikers hun wachtwoord te wijzigen. Ook is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de komende weken volgt een uitgebreide evaluatie en waar nodig komen er aanvullende onderzoeken, aldus de HvA en UvA. De instanties zeggen de 'geleerde lessen en aanbevelingen' na afronding van het onderzoek publiekelijk te delen.