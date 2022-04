Overwatch krijgt 120fps-modus op Xbox Series X en S

Overwatch heeft middels een update optimalisaties voor de Xbox Series X en S gekregen. De game krijgt er drie modi bij die de graphics van de game aanpassen aan de voorkeur van de speler. Die kunnen prioriteit geven aan resolutie, beeldkwaliteit en framerate.

De drie modi heten Resolution, Balanced en Framerate. Met laatstgenoemde draait de game met maximaal 120fps op zowel de Xbox Series X als S. Bij de Series X gaat dat met een 1440p-resolutie en bij de Series S in 1080p. Volgens de patch notes gaat deze modus wel ten koste van de beeldkwaliteit, maar welke parameters worden aangepast, meldt Blizzard niet. Opties als anti-aliasing, reflecties en schaduwen terugschroeven zou prestatiewinst op kunnen leveren om de hoge framerate mogelijk te maken.

De PlayStation 5-versie van de game krijgt nog geen mogelijkheid om op deze manier gebruik te maken van de extra rekenkracht van die console. Blizzard meldt daar zelf niets over, maar Overwatch is niet de enige game die in deze positie zit: Rocket League en Call of Duty: Warzone hebben geen 120fps-modus op de PlayStation 5, maar wel op de Xbox-consoles. Volgens Rocket League-ontwikkelaar Psyonix komt dat omdat het laten werken van een PS4-game op de PS5 met 120fps-ondersteuning veel meer werk is dan met een Xbox One-game op de Xbox Series X en S.