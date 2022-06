Overwatch wil wachttijden verlagen door minder populaire rollen te belonen

Overwatch krijgt een systeem dat ervoor moet zorgen dat games sneller beginnen, met name voor de populaire rol van damage-heroes. Dat moet bereikt worden door spelers die voor alle rollen in de wachtrij gaan, te belonen met Priority-passen.

De oplossing heet Priority Pass. In dit systeem wordt de speler in feite gevraagd om zich flexibel op te stellen door een game te spelen via de flex queue. Daarmee geef je als speler aan open te staan om elke rol te spelen: tank, damage of support. De game director van Overwatch, Jeff Kaplan, licht deze vernieuwing toe in een developer update.

Spelers die via deze flex queue spelen kunnen Priority-passen verdienen, tot een maximum van veertig. Die zijn vervolgens in te zetten om veel sneller een game voorgeschoteld te krijgen, ook als er specifiek gekozen wordt voor de populaire rol van damage-hero, een categorie waarvan de wachttijden relatief lang zijn. De Priority-passen zijn ook te verdienen door potjes te winnen.

Kaplan denkt dat hiermee spelers die kiezen voor de flex queue worden beloond en dat dit het toetreden van een wachtrijen gamerondes voor iedereen beter maakt. Het Priority Pass-systeem is momenteel nog niet beschikbaar; het komt binnenkort eerst naar de publieke testserver.

Een dergelijk systeem is geen overbodige luxe in Overwatch. Na de introductie van de Role Queue-functie in de zomer van vorig jaar zijn de wachttijden langer geworden. Met deze functie kunnen spelers kiezen of ze als tank-, support- of damage-hero aan de slag willen. Het matchmakingsysteem koppelt vervolgens twee tank-, support- en damage-heroes aan elkaar om samen een team te vormen. Dit heeft geleid tot meer gebalanceerde teamsamenstellingen, maar ook tot langere wachttijden, met name voor de populaire rol van damage-hero.