Nederlandse Overwatch-hero is uit en Blizzard voegt verplichte rolkeuze toe

Blizzard heeft Sigma beschikbaar gemaakt in Overwatch. Deze Nederlandse hero was eerder al beschikbaar op de testservers en nu kunnen alle spelers deze hero uit de tank-klasse spelen. Ook heeft Blizzard de nieuwe matchmaking op basis van rollen uitgebracht.

Sigma is de 31e hero die zijn intrede in Overwatch doet. Het achtergrondverhaal van Sigma is dat hij in Den Haag werd geboren als Siebren de Kuiper en erg intelligent is. Hij ontwikkelt zich tot een vooraanstaand astrofysicus, gespecialiseerd in onderzoek naar zwarte gaten, donkere materie en het manipuleren van de zwaartekracht. Dat neemt hij mee naar het slagveld, waar hij onder meer zwaartekrachtgranaten tot zijn beschikking heeft en inkomende projectielen kan opvangen en tot schilden kan omvormen. Ook kan hij puin laten samenballen en in de richtring van vijanden smijten. Tweakers schreef eerder een achtergrond over Sigma en hoe hij tot stand kwam.

In de patch notes voor versie 1.39.1.0, die zowel voor de pc, PS4 en Xbox One uitkomt, schrijft Blizzard ook over de nieuwe manier waarop spelers worden geselecteerd voor een wedstrijd. Het zogeheten Role Queue zal vooral voor professionele Overwatch-spelers een aanzienlijke verandering betekenen, aangezien in de e-sportscompetitie van het spel al geruime tijd een tactiek dominant is waarbij een team uit drie tanks en drie supports bestaat. Dat wordt nu verplicht twee tanks, twee supports en twee heroes die gespecialiseerd zijn om vijanden schade toe te brengen.

Spelers moeten nu een van deze drie rollen kiezen en komen daarmee in de wachtrij voor een wedstrijd. Elke rol heeft zijn eigen wachtrij en puntensysteem. Spelers kunnen vervolgens alleen heroes kiezen die tot de gekozen rol behoren. Deze vernieuwing geldt alleen voor de modi Competitive Play en Quick Play; in Arcade zijn spelers nog wel vrij om in een willekeurig samengesteld team te komen. Het nieuwe systeem zit tot 1 september nog in de bètafase; daarna is het definitief beschikbaar voor de start van het achttiende competitieve seizoen.