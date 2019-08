Wolfenstein: Youngblood krijgt pauzefunctie in offlinemodus

Uitgever Bethesda brengt later deze week een nieuwe patch uit waarmee spelers de mogelijkheid krijgen om het spel in de offlinemodus te pauzeren. Deze optie was niet beschikbaar toen de shooter eind vorig maand uitkwam.

Bethesda heeft de nieuwe pauzefunctie wereldkundig gemaakt in de patchnotes voor versie 1.0.4. Ook op Twitter maakt de uitgever er melding van en toont hij in een gif dat het mogelijk wordt om de actie te pauzeren en vervolgens in het gamemenu een aanpassing door te voeren in het wapenarsenaal. Bethesda zegt dat het de nieuwe pauzefunctie uitgebreid heeft getest, maar raadt spelers aan om bij problemen een melding te maken bij de supportafdeling.

In reactie op het Twitter-bericht vragen spelers ook wanneer er extra checkpoints worden toegevoegd. Spelers zijn afhankelijk van waar Bethesda checkpoints heeft ingebouwd, omdat er geen mogelijkheid is om de progressie handmatig op te slaan. Bethesda reageert daarop met de melding dat extra checkpoints worden toegevoegd in de eerstvolgende patch: update 1.0.5.

In patch 1.0.5 wordt volgens de maker ook iets gedaan aan het veelgehoorde kritiekpunt dat tegenstanders aanvoelen als saaie, logge 'kogelsponzen', waarbij vijanden pas neergaan na het verschieten van een enorme hoeveelheid munitie. Ook zou het bedrijf problemen oplossen die spelers kunnen ervaren als ze het spel voor honderd procent hebben voltooid. De uitgever zegt dat hij de releasedatum voor patch 1.0.5. binnenkort bekendmaakt.

Deze onderwerpen zijn onder meer aangehaald als kritiekpunten in de vele, niet al te positieve reviews die de shooter heeft gekregen. Daarnaast werd het spel veroordeeld voor het te repetitieve karakter, het matige verhaal en de vele bugs. Tweakers schreef eind vorig maand een review van Wolfenstein: Youngblood.