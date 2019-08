Xiaomi brengt Mi 9T Pro-smartphone volgende week uit in de Benelux

Xiaomi brengt zijn Mi 9T Pro-smartphone op 20 augustus officieel uit in de Benelux. Het toestel staat in de Pricewatch als preorder voor prijzen vanaf 429 euro. De Mi 9T Pro heeft een Snapdragon 855-soc in plaats van de Snapdragon 730 in de reguliere Mi 9T.

Xiaomi Nederland maakt de komst van de Mi 9T Pro bekend op Facebook. Het toestel wordt al door enkele webshops aangeboden als preorder, maar een exacte verschijningsdatum was nog niet bekend. Xiaomi noemt ook geen adviesprijzen, maar de webshops bieden een 64GB-versie aan voor 429 euro en een 128GB-versie voor 449 euro.

In juni bracht Xiaomi al de goedkopere Mi 9T-variant uit voor 329 euro. Die heeft vrijwel dezelfde specificaties, maar is voorzien van de Snapdragon 730-soc voor midrangetelefoons. De Pro-versie heeft ook een andere sensor voor de primaire camera. Dat is de Sony IMX586 in plaats van de IMX582. Het verschil is dat de sensor uit de Pro-versie 4k-video's kan opnemen met 60fps, bij de reguliere variant is dat 4k met 30fps.

De specificaties van de Mi 9T Pro lijken ook veel op die van de Mi 9, die eerder dit jaar uitkwam. Dat toestel is echter wat dunner en heeft een kleinere accu. Bovendien zit de frontcamera daarbij in een druppelvormige inkeping in het scherm. De T-modellen hebben een pop-upcamera. Alle Mi 9-varianten draaien Android 9.0 met daaroverheen de MIUI-schil van Xiaomi.