Xiaomi brengt Mi A3-smartphone met drie camera's uit voor 249 en 279 euro

Xiaomi heeft vanuit het Spaanse Madrid de Mi A3-smartphone officieel gepresenteerd. Het toestel krijgt drie camera's aan de achterkant en komt uit in twee varianten: met 4GB ram en 64GB opslagruimte kost het toestel 249 euro en de variant met 4GB en 128GB kost 279 euro.

De Xiaomi Mi A3 heeft een druppelvormige inkeping voor de frontcamera en bevat drie camera's aan de achterkant, waaronder een 48-megapixelexemplaar, een 8-megapixel-ultragroothoekcamera en een dieptecamera met een resolutie van 2 megapixel. De frontcamera, een 32-megapixelexemplaar, is volgens Xiaomi de beste die het tot nu toe in een smartphone heeft geïntegreerd.

De Android One-smartphone krijgt een amoledscherm met een diagonaal van 6,088", een schermverhouding van 19,5:9 en een oppervlakte van 90,6cm². De resolutie is 1560x720 pixels en de ppi bedraagt 283,6. De Xiaomi Mi A3 bevat een in het scherm geïntegreerde vingerafdrukscanner, heeft een accucapaciteit van 4030mAh, bevat een usb-c-aansluiting en ondersteunt snelladen met 18W. De opslag kan worden uitgebreid tot 256GB en een 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons is ook aanwezig.

De soc is de Snapdragon 665, terwijl de A2 de Snapdragon 660 heeft. De Snapdragon 665 is ook een octacore met Kryo 260-kernen, die bij de 665 echter iets lager zijn geklokt. Deze nieuwe soc is niet op 14nm, maar op 11nm geproduceerd en bezit de krachtigere Adrendo 610. Daarnaast heeft de Snapdragon 665 hardwarematige versnelling voor ai-toepassingen.

In Spanje zijn de prijzen van 249 en 279 euro, en de releasedatum 24 juli bekendgemaakt, al is nog niet duidelijk of de de Xiaomi Mi A3 ook naar de Benelux komt. De fabrikant heeft vooralsnog niets bekendgemaakt over een Lite-versie van de A3.