Nintendo brengt vernieuwde Switch met langere accuduur uit in september

Nintendo komt begin september met een revisie van zijn Switch. Die vernieuwde versie houdt het langer vol op een acculading dan de bestaande Switch. Exacte details over hoe Nintendo deze zuinige Switch tot stand heeft gebracht, deelt het bedrijf nog niet.

Op de Nederlandse productpagina van de Nintendo Switch staat bij de specificaties dat de revisie een accuduur van tussen 4,5 en 9 uur heeft, terwijl dat bij de bestaande Switch-versie tussen 2,5 en 6,5 uur is. De exacte accuduur hangt sterk af van welke games worden gespeeld. Volgens Nintendo houdt de accu van de huidige Switch het zo'n 3 uur vol bij het spelen van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, terwijl de vernieuwde versie dat bij die game oprekt naar ongeveer 5,5 uur.

Volgens de specificaties is de accu nog altijd een exemplaar met een capaciteit van 4310mAh, dus daarmee is de verbeterde accuduur niet verklaard. Vermoedelijk wordt die bereikt door het gebruik van een andere soc en ander geheugen. Wellicht gaat het om een zuinigere variant van de Tegra-X1-processor en bevat de revisie meer opslag.

Dat Nintendo van plan was om de hardware van de Switch aan te passen, bleek onlangs uit documenten die door de Amerikaanse FCC zijn gepubliceerd. Uit een document blijkt dat er een andere soc in de revisie komt, net als ander nandgeheugen. Deze wijzigingen staan los van de onlangs aangekondigde Nintendo Switch Lite.