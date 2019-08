Al snel na de introductie van de Nintendo Switch gingen er geruchten rond over een nieuwere versie van de console. De vraag was alleen of Nintendo een versie met snellere hardware op de markt zou brengen, of juist een afgeslankte versie. Het antwoord is: allebei. Althans, min of meer. Naast de Switch Lite verschijnt een revisie van de originele Switch die niet sneller, maar wel een stuk zuiniger is. Volgens de eerste berichten zelfs zo'n 50 procent. Nintendo besteedt weinig aandacht aan de revisie, maar zet vol in op de Switch Lite. Zo kregen we tijdens de gamescom de kans om de Lite voor het eerst uit te proberen.

Een overeenkomst tussen de twee nieuwe modellen is dat beide zijn gebaseerd op dezelfde hardware, een nieuwe versie van de Tegra X1 die de codenaam Mariko draagt. Die nieuwe chip is dus niet sneller, maar wel veel zuiniger dan de X1 uit de originele Switch. De oude werd door TSMC gemaakt op een 20nm-procedé, de nieuwe variant op een 16nm-FinFet-procedé.

De Nintendo Switch Lite is met name beduidend compacter doordat hij een veel kleinere batterij heeft dan de originele Switch. De batterij is zelfs zo klein dat de Lite het ondanks de zuiniger processor korter volhoudt dan zijn grote broer. Volgens Nintendo kun je met de originele Switch maximaal 9 uur gamen, terwijl de Lite het 7 uur volhoudt. Een kleinere batterij scheelt natuurlijk ook in gewicht. De Switch weegt 398 gram, de Lite slechts 275 gram. Dat verschil voel je.

Kleiner dan gedacht

Toch is dat gewicht niet het eerste dat ons opviel toen we de Lite voor het eerst in handen kregen. Vooral het formaat van de Lite viel op. Hij is kleiner dan we op basis van de foto's en de cijfers hadden verwacht. De Lite is even dik, maar zo'n 10 mm smaller en 20 mm minder hoog. Dat verschil lijkt klein, maar blijkt in de praktijk toch groot. Het kleinere formaat heeft gevolgen voor het scherm, want ook dat is gekrompen, van 6,2 naar 5,5 inch. Beide schermen hebben wel dezelfde resolutie, van 1280 x 720 pixels.

We konden op de gamescom vier verschillende Nintendo-games op de Lite spelen, en bij geen van die games viel het kleinere scherm op. Dat zou anders kunnen zijn bij games van andere uitgevers. Het is nu al zo dat de interface bij sommige Switch-games lastig is te lezen omdat ze oorspronkelijk voor grotere schermen zijn gemaakt. Dat kan op de Lite nog lastiger zijn, maar we hebben het nog niet uit kunnen proberen.