Nintendo heeft in het tweede kwartaal 2,13 miljoen Switch-consoles verkocht

Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal 2,13 miljoen Switch-consoles verkocht, maakt het bekend bij de kwartaalcijfers. Het pas uitgekomen Super Mario Maker 2 heeft volgens de Japanse spellenmaker met 2,42 miljoen verkochte exemplaren een goede start gemaakt.

2,13 miljoen verkochte Switch-consoles betekent een stijging van 13,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, meldt Nintendo. In totaal zijn er 22,62 miljoen fysieke Switch-games over de toonbank gegaan, wat een toename van 25,9 procent inhoudt ten opzichte van een jaar terug. Nintendo noemt de onlineverkopen apart. Die zijn met 65,3 procent toegenomen, maar een absoluut getal noemt het hier niet bij. Wel stelt het bedrijf dat het omgerekend zo'n 250 miljoen euro aan deze downloadables heeft verdiend.

Nintendo is sinds eind 2015 ook actief op de markt voor smartphonegames. Daar is een toename van tien procent aan omzet te zien, goed voor ongeveer 83 miljoen euro. Nintendo's huidige smartphoneaanbod bestaat uit Super Mario Run, Dr. Mario World, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost en Fire Emblem Heroes. Via licenties komen daar nog verschillende Pokémon-games bij.

De uiteindelijke totale omzet bedraagt 1,42 miljard euro en de winst komt neer op 226 miljoen euro. Nintendo verwacht met de komende Nintendo Switch Lite, een kleinere, goedkopere variant zonder dockfunctie, in september de installed base van zijn console verder te vergroten.