Nintendo levert bijna 17 miljoen Switch-consoles en boekt fors hogere winst

Uit de nieuwste cijfers van Nintendo blijkt dat het bedrijf in het afgelopen fiscale jaar 16,95 miljoen Switch-consoles heeft geleverd zijn doelstelling voor het fiscale jaar gehaald heeft. Er zijn daarnaast bijna 120 miljoen Nintendo-games over de toonbank gegaan.

De 16,95 geleverde Nintendo Switch-consoles vormen een stijging van 12,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal zijn er nu 34,74 miljoen Nintendo Switch-consoles verkocht sinds de release begin 2017, blijkt uit de recente financiële cijfers. Het afgelopen kwartaal verkocht Nintendo 2,47 miljoen exemplaren. Dat betekent ook dat de Nintendo Switch nu meer verkocht is dan de Nintendo 64 in zijn gehele levensduur. De Wii en de 3DS zijn met ruim 101 miljoen en 75 miljoen exemplaren respectievelijk echter nog steeds de koplopers op dit gebied.

De sterkst verkopende games waren Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Let's Go, Pikachu & Eevee, Super Mario Party en Mario Kart 8 Deluxe. Softwareverkopen zijn in het afgelopen jaar toegenomen met 86,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor; deze kwamen uit op 118,55 miljoen exemplaren.

De winst kwam in het afgelopen fiscale jaar uit op omgerekend zo'n 2 miljard euro, een stijging van 40,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De winst viel 200 miljoen euro hoger uit dan aanvankelijk werd voorspeld.

Voor het komende fiscale jaar voorspelt Nintendo dat het een winst van 2,08 miljard euro zal boeken. Het bedrijf vertrouwt erop dat de Nintendo Labo-uitbreidingen, Super Mario Maker 2, Fire Embled: Three Houses, Pokémon Sword & Shield, The Legend of Zelda: Link's Awakening en andere titels ervoor zorgen dat dit doel behaald wordt.