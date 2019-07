Een kleine vier jaar geleden bracht Nintendo Super Mario Maker uit voor de Nintendo Wii U. Het spel gooide hoge ogen. Met name doordat de makers het zelf creëren van levels simpel genoeg maakten om spelers uit te nodigen ermee aan de slag te gaan en creaties met elkaar te delen. Dat het bouwen in de basis simpel was, betekent echter niet dat er geen zeer gecompliceerde levels werden gemaakt. Veel geoefende makers wisten onmogelijk ogende levels te delen, en het voltooien van die levels was voor anderen vervolgens een doel op zich. Een geslaagde game dus, en dat maakt het logisch dat Nintendo nu met een tweede deel komt, voor de Switch.

Eerder door Nintendo gepubliceerde video waarin diverse nieuwe mogelijkheden in Super Mario Maker 2 worden doorgenomen.

Dat tweede deel onderscheidt zich op diverse manieren van het origineel, al blijft de basis gelijk. Die basis is dat dit een game is die het uiteindelijk moet hebben van de door spelers gemaakte content. Wil je lang plezier beleven aan deze game, dan moet je het dus leuk vinden om 'gewoon' heel veel Mario te spelen, in allerlei sterk van elkaar verschillende levels. Belangrijk is trouwens wel dat je om levels te kunnen delen en te downloaden een betaald abonnement op Nintendo Switch Online moet hebben. Dat abonnement is niet heel duur - na de proefperiode van zeven dagen betaal je vier euro voor een maand of twintig euro per jaar - maar wees je ervan bewust.

Vernieuwing kent Super Mario Maker 2 echter zeker ook. Een van de beste vernieuwingen is te vinden buiten het bouwen en delen om. De game beschikt namelijk over een behoorlijk stevige 'verhaalmodus', waarbij de levels die je tegenkomt door Nintendo zelf zijn gemaakt. De aanhalingstekens rond 'verhaalmodus' staan er omdat het verhaal op zich niet veel inhoudt: het net afgebouwde kasteel van Princess Peach wordt afgebroken doordat een hond op de 'resetknop' is gaan staan. Het gevolg is dat de Toads opnieuw moeten beginnen. En dat is helaas niet gratis. Elk stukje van het kasteel kost munten om te herbouwen. Je raadt het al, Mario is degene die de munten moet verzamelen. Dat doet hij in de lange lijst aan levels die deze verhaalmodus met zich meebrengt.

Het mag voor zich spreken dat het verhaaltje ons niet echt kon boeien, maar dat maakte niet veel uit. Ook in deze tak van Super Mario Maker 2 blijkt heel duidelijk dat de game vooral is bedoeld voor gamers die het simpelweg leuk vinden om Mario-levels te spelen. Al in deze campagne kom je allerlei verschillende en originele levels tegen, steeds weer gegoten in een van vele herkenbare stijlen die de Mario-franchise door de jaren heeft voortgebracht. Onder die stijlen vind je uiteraard de stijl van de oude Super Mario Bros, maar ook de moderne looks van de meer recente games, en alles daar tussenin. Uiteraard zijn al die stijlen beschikbaar als je zelf levels gaat maken, maar je komt ze dus ook in het verhaal tegen.

Dat er een verhaal is, is om meerdere redenen goed. In de eerste plaats voegt het behoorlijk wat inhoud aan de game toe. Ga je online kijken, dan kom je zeker veel levels tegen, maar inschatten wat leuk is en wat goed werkt, is lastig. De levels van Nintendo zijn in die zin een prima 'warming-up', waarbij de sterrenindicatie, die iets zegt over de moeilijkheid van een level, ook goed aansluit op wat je gaat spelen. Dat is online soms wel anders.