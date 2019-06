Super Mario Maker 2 krijgt multiplayer voor vrienden via een update

Super Mario Maker 2 krijgt, via een update die later volgt, de mogelijkheid om met vrienden online te spelen. In eerste instantie kreeg de nieuwe Mario-game een gelimiteerde multiplayermodus waarin alleen met willekeurige mensen gespeeld kan worden. De game komt op 28 juni uit.

In een update die na de release op 28 juni komt, wordt de mogelijkheid om met vrienden online te spelen toegevoegd aan Super Mario Maker 2. Dat meldde Takashi Tezuka tijdens de Nintendo Treehouse-stream. Eerder zou het spel, net als veel andere Nintendo-games, een beperkte onlinemodus hebben waar alleen met willekeurige mensen gespeeld kan worden.

Nintendo heeft eerder problemen gehad met zijn online-functionaliteiten. Zo had de onlinemodus van Mario Party niet de mogelijkheid om borden samen te spelen met vrienden, alleen minigames. Tevens was de multiplayermodus van Mario Tennis Aces met zijn release ook beperkt.

Bijna een maand geleden hield Nintendo een speciale Direct-stream om de nieuwe features van Super Mario Maker 2 aan te kondigen. Zo zijn er nieuwe stijlen, thema's, spullen en objecten om meer levels mee te maken en is de onlinemodus verbetert in vergelijking met het eerste deel, door het zoeken naar levels makkelijker te maken.