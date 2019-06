Sony introduceert 600mm f/4- en 200-600mm f/5.6-6.3-lens voor 14000 en 2100 euro

Sony heeft twee nieuwe objectieven aangekondigd voor zijn systeemcamera's. Het gaat om een objectief met een vast brandpuntsafstand van 600mm en een diafragma van f/4.0. Daarnaast komt er een 200-600mm-objectief. De objectieven kosten respectievelijk 14.000 en 2100 euro.

De 600mm f/4.0-prime is volgens Sony met 3040 gram het lichtste objectief in zijn klasse. Die lichtheid zou onder meer komen door een optisch ontwerp van drie fluorietelementen, minder elementen aan de voorkant, en een kap van carbonvezel. Het t objectief is tegen regen en stof afgedicht, en bestaat uit een ontwerp met 24 elementen in 18 groepen.

Sony komt voor de E-vatting ook met een goedkoper objectief om 600mm te halen. De 200-600mm-supertelezoom is met een variabel diafragma van f/5.6 tot 6.3 minder lichtsterk dan de 600mm-prime, maar is wel ongeveer een kilo lichter; het gewicht van de supertelezoom komt uit op 2,1kg zonder de statiefgondel. Het objectief zoomt intern en wordt dus niet langer als je inzoomt. Ook deze zoom is bestand tegen minder gunstige weersomstandigheden, al is die afdichting op een wat minder hoog niveau dan bij de 600mm f/4.0. De nieuwe zoom heeft een ontwerp met 24 elementen in 17 groepen, waaronder vijf Extra-low Dispersion-elementen en een asferisch element.

Beide nieuwe objectieven zijn 449mm lang, kunnen overweg met de 1,4x- en de 2,0x-teleconverter, en hebben elf diafragmabladen. Het 600mm-objectief is vanaf augustus beschikbaar in Europa voor een prijs van 'ongeveer 14.000 euro'; het 200-600mm-objectief komt vanaf augustus in de Benelux op de markt voor een prijs van 'ongeveer 2100 euro'.

Met deze twee objectieven, die zijn bedoeld voor de A7- en A9-systeemcamera's maar die ook ingezet kunnen worden voor de A6000-lijn van aps-c-camera's, speelt Sony in op fotografen die een flink bereik nodig hebben voor het vastleggen van bijvoorbeeld natuur, vogels, sportactiviteiten. Op dat vlak was er tot nu toe alleen de Sony 100-400mm of er moest een converter worden ingezet om bijvoorbeeld de telezoomobjectieven voor fullframe-camera's van Nikon en Canon op de Sony A7-camera's te kunnen schroeven.