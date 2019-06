Xiaomi introduceert Mi Band 4 met kleuren-amoledscherm

Xiaomi heeft de Mi Band 4-wearable aangekondigd. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de vierde generatie van Xiaomi's fitnesstracker een kleurenscherm en een microfoon. Ook is er optionele ondersteuning voor nfc om bijvoorbeeld betalingen te kunnen doen.

De Xiaomi Mi Band 4 heeft een 0,95"-scherm met amoledpaneel die een resolutie van 120x240 pixels haalt. Daarmee is het scherm een van de verbeteringen tegenover de Mi Band 3, die een kleiner zwartwitscherm met een resolutie van 80x120 pixels heeft.

Verder verschijnen er varianten met ondersteuning voor nfc, wat gebruikers de mogelijkheid geeft de tracker in te zetten voor contactloos betalen. De Band 4 heeft verder een zesassige accelerometer. In combinatie met de waterdichtheid zijn hierdoor bijvoorbeeld zwemstatistieken bij te houden.

Ook is er een microfoon voor stemcommando's via de Xiao AI-stemassistent, waarmee bijvoorbeeld smarthomeapparaten en muziek te bedienen zijn. De wearable maakt verbinding met smartphones via bluetooth 5.0 en zou het twintig dagen op een enkele acculading vol kunnen houden.

De Mi Band 4 verschijnt op 16 juni in China. Wanneer de fitnesstracker naar Europa komt is niet bekend, maar gelet op de Chinese prijzen ligt de verkoopprijs in lijn met die van de Band 3. Die is momenteel voor prijzen van rond de 30 euro te krijgen.