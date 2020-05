Gerucht: Xiaomi Mi Band 5 krijgt groter scherm en kan bloedzuurstof meten

Xiaomi zou zijn aankomende Mi Band 5 willen voorzien van de mogelijkheid om het zuurstofniveau in het bloed te meten. Ook moet het armbandje een groter scherm krijgen dan zijn voorganger, de Mi Band 4. Naar verluidt komt de Mi Band 5 in juli uit.

De website Tizen Help stelt van bronnen een aantal details te hebben gehoord van de Mi Band 5. Naast een groter scherm en het meten van het zuurstof in het bloed zou er ondersteuning zijn voor Amazon Alexa en het meten van een groter aantal activiteiten. Daarbij wordt er een score berekend die aangeeft hoe actief de drager van de armband is. Verdere details over de specificaties, zoals de precieze afmetingen van het scherm en de resolutie, ontbreken nog.

Er zouden twee versies van de Mi Band 5 uitkomen, een Chinese en een internationale variant. Dat deed Xiaomi bij voorgaande modellen ook. Volgens Tizen Help is de Chinese versie de enige die voorzien wordt van nfc-ondersteuning; op de internationale variant is dit achterwege gelaten. Dat was ook bij de Mi Band 4 het geval; in China kunnen gebruikers de slimme armband gebruiken om mee te betalen.

Volgens de geruchten presenteert Xiaomi de Mi Band 5 in juli. Dat deed de Chinese fabrikant vorig jaar ook, toen het de Mi Band 4 aankondigde. De internationale versie is waarschijnlijk niet meteen beschikbaar, maar komt later dit jaar uit.