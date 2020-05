Outlook laat gebruikers handtekeningen synchroniseren tussen Windows-pc's

Microsoft gaat het mogelijk maken om handtekeningen voor e-mail uit te wisselen tussen Windows-apparaten. Een synchronisatiefeature moet in juni uitkomen, en slaat dan de e-mailhandtekeningen op in de cloud.

Microsoft heeft een ontwikkelingsroadmap voor Office 365 online staan, en een van de functies die daar wordt genoemd, draagt de naam Signature cloud settings. Uit de beschrijving blijkt dat Microsoft het mogelijk wil maken om handtekeningen via de cloud beschikbaar te maken op alle computers waar de gebruiker op inlogt. Dat geldt dan alleen voor Windows-computers.

Volgens de roadmap moet de synchronisatiefeature volgende maand uitkomen; momenteel is deze nog in ontwikkeling. Een preciezere releasedatum is door Microsoft niet genoemd.

Eerder werd al bekend dat Outlook een autocompletefunctie krijgt, vergelijkbaar met wat Google heeft gebouwd voor Gmail. Met deze functie kunnen automatisch voorspellende suggesties in een e-mail worden voorgesteld, waarmee gebruikers woorden en zinsdelen kunnen aanvullen.