Microsoft Outlook krijgt autocompletefunctie bij opstellen e-mails

Microsoft gaat een autocompletefunctie uitbrengen voor zijn Outlook-emaildienst. Deze functie zal gaan lijken op de eerder uitgebrachte functie van Gmail, waarbij automatisch voorspellende suggesties in het bericht komen waarmee gebruikers woorden en zinsdelen kunnen aanvullen.

Het bedrijf omschrijft de functie in een ondersteuningsdocument van Microsoft 365, waaruit blijkt dat het vergelijkbaar zal werken als de Smart Compose-functie in Gmail, die al sinds mei 2018 beschikbaar is voor gebruikers.

De autocompletefunctie in Outlook stelt optionele woorden of zinnen voor tijdens het opstellen van een e-mail, waarbij gebruikers de voorspellingen kunnen overnemen door op tab of de rechterpijltoets te drukken. De suggesties zijn ook te negeren door simpelweg door te typen. De tekstvoorstellingsfunctie is in de instellingen aan of uit te zetten.

De functie zal beschikbaar komen voor Outlook.com en de web-versie van Outlook. Waarschijnlijk gebeurt dat later deze maand, aangezien de functie momenteel nog de status 'in ontwikkeling' heeft; de release van de tekstvoorspellingsfunctie staat gepland voor ergens in deze maand.