Windows-versie van Microsoft Word krijgt autocompletefunctie in maart

De Windows-versie van Microsoft Word krijgt volgende maand een autocompletefunctie. Dat blijkt uit de roadmap van Office 365. Met deze functie voorspelt de applicatie automatisch welke woorden een auteur wil gebruiken tijdens het typen van zinnen.

Microsoft kondigde de komende release niet formeel aan, maar het bedrijf heeft de Office 365-roadmap recentelijk geüpdatet. Daaruit blijkt dat de functie in maart wordt geïntroduceerd, merkte ook NeoWin op. Het bedrijf introduceerde in september 2020 een bèta van deze feature, maar repte toen nog niet over een mogelijke releasedatum.

Met de functie, die het bedrijf 'text predictions' noemt, doet Word automatisch woordsuggesties tijdens het typen van zinnen. Hierbij wordt machine learning gebruikt om te voorspellen welke woorden een auteur wil typen, om zo het schrijven van documenten te versnellen. De suggesties verschijnen in het document, waarna gebruikers ze kunnen accepteren door op tab te drukken. De voorspellingen kunnen gewist worden door de escape-knop in te drukken. De functie kan ook volledig worden uitgeschakeld. Microsoft meldde vorig jaar dat gegevens uit de functie 'het apparaat niet verlaten'. De data wordt volgens het bedrijf niet opgeslagen of door mensen bekeken, tenzij gebruikers daarvoor toestemming geven middels de feedbackfunctie van Word.

De Windows- en Android-versies van Outlook krijgen ook tekstvoorspellingen; de functie wordt voor die apps al uitgerold, meldt Microsoft op zijn roadmap. Outlook-gebruikers met een iOS-apparaat kunnen de functie later deze maand verwachten. Google biedt al langer een soortgelijke functie in Gmail, genaamd Smart Compose.