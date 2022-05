Microsoft gaat standaardlettertype van Office na vijftien jaar vervangen

Calibri, het lettertype dat met de introductie van Microsoft Office 2007 als standaard werd ingesteld, wordt vervangen. Microsoft heeft vijf nieuwe fonts laten ontwerpen en die zijn per direct beschikbaar. Na een paar maanden kiest Microsoft een nieuw standaardfont.

De nieuwe fonts heten Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena en Tenorite. Microsoft heeft die laten ontwikkelen door vijf verschillende ontwerpers. In een blog geven de ontwerpers uitleg over hun creaties. De vijf nieuwe fonts worden per direct beschikbaar gemaakt in Microsoft 365 zodat iedereen ze kan proberen.

Aan de hand van polls en feedback gaat Microsoft een van de vijf nieuwe fonts kiezen als het nieuwe standaardlettertype voor Office-software. De andere vier fonts, die niet als standaard worden gekozen, blijven ook beschikbaar. Microsoft gaat 'enkele maanden' kijken welke nieuwe fonts het goed doen en het nieuwe nog te kiezen standaardlettertype moet in ieder geval in 2022 in Office-apps ingesteld zijn.

Sinds 2007 is Calibri het standaardlettertype van Microsoft Office-software. Dat was destijds de opvolger van Times New Roman. Calibri is ontworpen door de Nederlandse ontwerper Lucas de Groot. Volgens Microsoft is het nu tijd 'om te evolueren'. Een meer specifieke reden voor de zoektocht naar een nieuw font geeft het bedrijf niet. Calibri blijft ook beschikbaar in Office.