Techbeurs CES vindt begin 2022 weer fysiek plaats, naast digitale variant

De Consumer Electronics Show gaat in 2022 weer fysiek door in Las Vegas, maar er blijft ook een digitale variant bestaan. In de afgelopen jaren kwamen er meer dan honderdduizend bezoekers naar de techbeurs. Dit jaar ging de fysieke beurs niet door vanwege corona.

De beurs zal plaatsvinden van 5 tot en met 8 januari in Las Vegas, met voorafgaand twee mediadagen op 3 en 4 januari. Tijdens die dagen voor de beurs kondigen veel grote fabrikanten hun belangrijkste producten aan. Volgens de Consumer Technology Association, de organisatie achter de beurs, hebben meer dan duizend bedrijven toegezegd dat ze aanwezig zullen zijn op CES 2022. Daaronder zijn AMD, Intel, Google, Samsung, LG, Panasonic, Amazon en Sony.

De organisatie zegt met veiligheidsmaatregelen te komen tegen het coronavirus, maar details daarover zijn nog niet bekendgemaakt. De CTA zegt de richtlijnen van het Amerikaanse RIVM en die van de staat Nevada aan te zullen houden. Naast een fysieke beurs zal er ook weer een digitale variant zijn. De keynotes van grote bedrijven zijn altijd te zien via livestreams, maar CES 2021 vond voor het eerst volledig digitaal plaats, met een digitale beursomgeving. Die zal volgend jaar dus terugkeren.

De jaarlijkse CES-beurs is met name voor tv- en laptopfabrikanten het moment om hun nieuwe modellen te tonen. In de afgelopen jaren kwam er ook steeds vaker processornieuws naar buiten rondom de beurs. Zo hield AMD de afgelopen jaren een keynote met belangrijke introducties. Bij de laatste fysieke editie van de beurs, die begin 2020 plaatsvond, waren er volgens de organisatie 4400 exposanten en ongeveer 170.000 bezoekers.