Fabrikanten waarschuwen voor effect lockdown Xi'an op productie nandgeheugen

Fabrikanten Samsung en Micron waarschuwen voor de gevolgen van de lockdown in de Chinese stad Xi'an op de productie van nandgeheugen. Door de maatregelen kan de output van de fabrieken daar mogelijk teruglopen, al lijkt het effect nu nog beperkt.

Samsung zegt dat het er alles aan gaat doen om te zorgen dat klanten hun leveringen krijgen, terwijl Micron waarschuwt dat als er strengere maatregelen komen, het effect veel sterker zal zijn. In Xi'an zijn deze maand rond 1100 coronabesmettingen gevonden en daarom zit de regio met 12,9 miljoen inwoners in een strenge lockdown. Volgens die regels mogen mensen alleen naar buiten na toestemming van autoriteiten. Die toestemming is er voor sommige beroepen en voor testen. China hanteert een strategie die erop gericht is om corona zo min mogelijk rond te laten gaan. Het gaat om een uitbraak van de deltavariant en niet van omikron.

Micron zegt dat er nu minder mensen in de fabrieken zijn door de lockdown en dat daardoor minder nandgeheugen geproduceerd kan worden. Samsung zegt in zijn minder uitgebreide verklaring dat het zijn werkzaamheden heeft aangepast, maar zegt niet hoe dat is gebeurd. Reuters meldt dat het er donderdag op lijkt dat Samsungs fabrieken vooralsnog niet minder lijken te produceren. De fabrieken maken vooral chips voor Chinese serverbedrijven. Samsungs fabrieken in Xi'an zijn goed voor 42 procent van de productie van de marktleider.