Zweeds bedrijf claimt productie eerste volledig in Europa ontwikkelde accucel

Het Zweedse accubedrijf NorthVolt claimt dat het de eerste accucel van de band heeft laten rollen die volledig is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Europa. NorthVolt maakt al langer accu's, maar dit is de eerste in een nieuwe fabriek.

Die fabriek staat in de stad Skellefteå in het noorden van Zweden, meldt NorthVolt. Het gaat om een accucel met prisma-vorm. De eerste accucel vormt het startsein voor grootschalige productie van accu's in de stad in het noorden van Zweden, zo zegt het bedrijf. De oprichter van het bedrijf, Peter Carlsson, werkte voor NorthVolt bij Tesla.

De fabriek zal volgens het bedrijf 60GWh per jaar aan accu's produceren. NorthVolt heeft al contracten met autoproducenten voor het leveren van accu's. Onder meer auto's van merken als BMW, Scania, Volkswagen en Volvo moeten in de toekomst een NorthVolt-accu gaan krijgen.