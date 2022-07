Volkswagen start bouw van eerste accucelfabriek in Duitsland

Volkswagen is begonnen met de bouw van zijn eerste accucelfabriek, in het Duitse Salzgitter. In 2025 moet de productie van accucellen voor auto's starten. Uiteindelijk moet de fabriek een jaarlijkse capaciteit van 40GWh aan accu's krijgen, genoeg voor 500.000 auto's.

De accucelfabriek komt onder het nieuwe bedrijfsonderdeel PowerCo te vallen. In de fabriek worden de individuele accucellen gemaakt die in accupakketten komen. Die cellen worden op basis van Volkswagens prismatic unified-cellen gemaakt, cellen die op basis van verschillende chemische samenstellingen gemaakt kunnen worden. Tachtig procent van alle Volkswagen Groep-auto's moeten deze cellen gebruiken. Naast Volkswagen zitten ook merken als Audi, Seat, Škoda en Lamborghini in de Groep.

Voor de fabriek gaat Volkswagen alleen energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en de autofabrikant wil negentig procent van de accumaterialen kunnen recyclen. Het bedrijf zegt uiteindelijk zes fabrieken in Europa te willen bouwen. Sommige daarvan worden met partners als Northvolt gebouwd, terwijl andere fabrieken alleen door Volkswagen zelf worden gemaakt.

De eerste fabriek in Salzgitter moet plaats bieden aan vijfduizend werknemers en een uiteindelijke jaarlijkse capaciteit van 40GWh bieden. Volkswagen verwacht hiermee ieder jaar cellen te kunnen maken voor een half miljoen 80kWh-accu's. Tegen 2030, als de zes fabrieken klaar zijn, moet er een totale capaciteit van 240GWh zijn. De fabrikant overweegt een van de accufabrieken in Valencia te plaatsen. Samen met partners wil partners wil Volkswagen ruim 20 miljard euro investeren voor de accufabrieken.

PowerCo wordt niet alleen verantwoordelijk voor de zes accufabrieken, maar voor de gehele accuketen. Dit bedrijf gaat dus ook over het verzamelen van de grondstoffen, het recyclen van de accu's en het ontwikkelen van nieuwe accu's.