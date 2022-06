Volkswagen wil samen met QuantumScape solid-state-accufabriek bouwen

De Amerikaanse tak van de Volkswagen Group gaat samen met solid-state-accu-ontwikkelaar QuantumScape een fabriek bouwen om zulke accu's te kunnen produceren. Het gaat om een pilot-line-fabriek waarin accu's voor zo'n 10.000 tot 20.000 auto's gebouwd kunnen worden.

De twee bedrijven willen eind 2021 een geschikte locatie hebben gevonden. De bedrijven denken nu specifiek aan Salzgitter in Duitsland. In deze stad heeft de Volkswagen Group een fabriek staan om lithium-ionaccu's voor elektrische auto's te maken. Met de nieuwe fabriek willen de bedrijven de productiemogelijkheden van de solid-state-accu's onderzoeken.

De nog te bouwen fabriek zou accu's maken met een totale jaarlijkse capaciteit van 1GWh, al noemen de bedrijven 'de intentie' om dit naar 20GWh te verhogen. Ter vergelijking: Volkswagen maakt met zijn MEB-platform nu lithium-ionaccu's met een capaciteit van 48kWh tot 82kWh. De fabriek zou dus jaarlijks accu's voor zo'n 12.000 tot 21.000 MEB-auto's kunnen produceren, wat later 244.000 tot 417.000 auto's zou kunnen worden. Of Volkswagen de solid-state-accu's daadwerkelijk voor MEB-auto's zou willen inzetten, is niet duidelijk.

De fabriek in Salzgitter zou QuantumScapes tweede fabriek worden, naast een pre-pilot-line-fabriek in Californië. Deze fabriek moet ook nog gebouwd worden en krijgt een geplande, jaarlijkse capaciteit van ruim 200.000 cellen, genoeg voor honderden testauto's. Volkswagen is een grote investeerder van de accufabrikant en investeerde in maart nog 100 miljoen dollar in QuantumScape nadat dit bedrijf bepaalde technical milestones behaalde.

QuantumScape ontwikkelt solid-state-accu's, accu's die voor een hogere energiedichtheid en snellere laadtijd moeten zorgen ten opzichte van de lithium-ionaccu's die nu in de meeste elektrische auto's worden gebruikt. QuantumScape gebruikt een variant van een anode op basis van lithium-metaal en claimt een energiedichtheid van 350Wh/kg tot 500Wh/kg, een oplaadtijd van minder dan een kwartier en veiligere en goedkopere accucellen. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over onder meer de QuantumScape-accu's.