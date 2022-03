Japans bedrijf toont solid-state-accu met hoge opslagcapaciteit

Het Japanse industriebedrijf Hitachi Zosen heeft een solid-state-accu van 1000mAh ontwikkeld. Dat is één van de hoogste capaciteiten die tot nu toe met de technologie ontwikkeld zijn. Het bedrijf wil zijn batterij inzetten in de zware industrie en ruimtevaart.

Volgens Nikkei Asia zou de gebruikte batterijtechnologie geen oplosmiddelen herbergen en minder onzuiverheden bevatten, waardoor deze efficiënter en veiliger met de opgeslagen energie omspringt. Bovendien zou de batterij bestand zijn tegen temperaturen die gaan van -40 tot 100°C waardoor het bedrijf een hele waaier aan inzetmogelijkheden ziet. In 2025 wil het bedrijf de productiecapaciteit verdubbelen en een externe partner uitkiezen om de commerciële markt te betreden.

Dankzij de praktische voordelen wil Hitachi Zosen nagaan of de solid-state-accu's in de zware industrie en ruimtevaart ingezet kunnen worden. Om dat laatste te testen sloot het bedrijf een akkoord met de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA die de accu's dit najaar gedurende zes maanden zal onderwerpen aan onderzoeken in de ruimte.

JAXA zal een prototype van de solid-state-accu met een capaciteit van 140 mAh testen die 65x52x2,7mm meet en een gewicht heeft van 25 gram. De batterij zal via een parallelschakeling in verbinding staan met vijftien andere cellen. Deze cellen zullen samen ongeveer 2.1Ah aan stroomcapaciteit bevatten.

Solid-state-accu's worden beschouwd als één van de batterijtechnologieën met een veelbelovende toekomst. Dankzij het ontbreken van het ontvlambare vloeibare elektrolyt zijn solid-state-batterijen veiliger in gebruik en via innovatieve hoogspanningsmaterialen is er sprake van een hogere energie-efficiëntie en een verminderde zelfontlading. Er staan echter nog heel wat uitdagingen op het programma waaronder het uitbreiden van de opslagcapaciteit.