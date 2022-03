Microsoft Exchange-zerodays leiden tot honderdduizenden infecties wereldwijd

De kwetsbaarheden in zelf gehoste Microsoft Exchange-servers, die door Chinese hackers actief worden misbruikt, hebben volgens security-deskundigen in totaal geleid tot 'honderdduizenden' getroffen systemen wereldwijd. Nieuwe infecties vinden nog steeds plaats.

Brian Krebs noemt twee cijfers in een nieuw rapport: minstens 30.000 Amerikaanse organisaties zijn getroffen in de dagen sinds de patches van 2 maart en de totale schatting van 'honderdduizenden' getroffen systemen wereldwijd komt van twee anonieme security-deskundigen die inlichtingen leveren aan de Amerikaanse overheid. Dat bericht komt ook van Wired, die daarnaast een bron citeert die stelt dat er nog 'wereldwijd duizenden nieuwe servers per uur' getroffen worden door de hackers. Die bron noemt de schaal van de kwestie 'enorm'.

Het gros van de infecties zou nog niet actief uitgebuit worden. De hackers installeren web shells op de servers zodat ze op een later moment, ook nadat de gaten gedicht zijn, nog beheer van de servers kunnen overnemen. Dan kan er weer nieuwe malware, of bijvoorbeeld ransomware, geïnstalleerd worden.

De slachtoffers zijn voornamelijk kleine bedrijven, grote en kleine steden en plaatselijke overheden. De aanvallen zouden na de patches van dinsdag alleen maar frequenter geworden zijn, vermoedelijk om nog te hacken wat er te hacken valt voordat alle organisaties de patches hebben geïnstalleerd. De U.S. Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, of CISA, heeft daarom een noodbevel afgegeven waarin het alle federale Amerikaanse organisaties opdraagt om updates op hun Exchange-servers door te voeren of hun servers los te koppelen van het internet. De CISA-director van het Witte Huis stelde op vrijdag dat men 'ervan uit moet gaan' dat hun systemen getroffen zijn, als ze de betreffende versies draaien en de patches niet hebben geïnstalleerd.

Die getroffen versies zijn Exchange Server 2013, 2016 en 2019. Daarin zitten vier kwetsbaarheden die toegang verlenen tot e-mailaccounts en het systeem zelf. Dat nieuws kwam afgelopen dinsdag uit, ten tijde van de Microsoft-patches. Het bedrijf wijdde een uitgebreide blogpost aan de kwetsbaarheden, hoe ze uitgebuit worden en hoe systeembeheerders de exploit kunnen detecteren. Microsoft schrijft de exploits 'met grote zekerheid' toe aan de Chinese hackersgroep Hafnium.