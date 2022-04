Malwarebotnet groeit door zwakke Windows-wachtwoorden te raden

Een botnet gericht op Windows-computers is snel aan het groeien doordat het zwakke wachtwoorden kan raden van computers die aan internet gekoppeld zijn. De malware gebruikt een rootkit waardoor deze moeilijk te ontdekken is.

De Purple Fox-malware werd voor het eerst gespot in 2018, toen deze als trojan meer dan dertigduizend computers infecteerde. Tot voor kort verspreidde de malware zich alleen via exploitkits en phishingmails, zoals de meeste andere malware dat ook doet. Nu kan de malware zich ook verspreiden door van aan het internet gekoppelde Windows-computers het server message block-wachtwoord te raden via brute forcing. Daardoor verspreidt de malware zich nu snel over Windows-computers met zwakke wachtwoorden en hashes.

De ontdekking werd gedaan door onderzoekers Amit Serper en Ophir Harpaz van Guardicore Labs. In een blogpost schrijven de twee hoe de malware via de SMB, die gebruikt wordt door Windows om met printers en fileservers te communiceren, toegang krijgt tot kwetsbare computers. Als de malware toegang heeft, haalt hij de benodigde payload uit een netwerk van tweeduizend oudere en kwetsbare Windows-webservers en installeert hij stilletjes een rootkit, waardoor hij moeilijk te verwijderen en te ontdekken is.

Aanvalspad van de malware. Beeld: Guardicore Labs

Zodra de computer besmet is, sluit de malware alle poorten in de firewall die hij heeft gebruikt om de computer te infecteren, waardoor deze niet opnieuw besmet kan raken en waardoor de toegang niet misbruikt kan worden door anderen. Direct daarna genereert de malware een lijst internetadressen en scant hij op internet naar meer apparaten om te besmetten via zwakke wachtwoorden, om zo een groeiend botnet te maken.

Botnets worden over het algemeen gebruikt voor het uitvoeren van ddos-aanvallen, het soort aanvallen dat onlangs flinke schade aanrichtte toen een serie ddos-aanvallen TransIP raakte. Botnets kunnen echter ook gebruikt worden voor het verspreiden van malware en spam, of voor ransomware. Wat deze malware precies wil, is nog niet bekend. In gesprek met TechCrunch zegt Serper dat hij verwacht dat het botnet een basis legt voor iets groters in de toekomst. In mei vorig jaar piekte de toename van de malware, maar het aantal besmette apparaten neemt nog steeds toe.