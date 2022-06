'Colonial Pipeline betaalde bijna 5 miljoen dollar losgeld aan hackers'

Colonial Pipeline zou omgerekend ruim 4 miljoen euro losgeld hebben betaald aan de criminelen die het oliepijplijnbedrijf met ransomware hadden geïnfecteerd. Dit zou binnen enkele uren na de aanval zijn gebeurd. Het bedrijf claimt geen losgeld te hebben betaald.

Het bedrag is in cryptogeld overgemaakt naar de criminelen, zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. Na betaling zou Colonial Pipeline een decryptietool hebben gekregen. Deze zou alleen zo langzaam zijn geweest, dat het bedrijf daarnaast ook eigen back-ups moest inzetten om de systemen te kunnen herstellen. Noch het bedrijf of de Amerikaanse overheid wilden tegenover Bloomberg reageren over het betaalde losgeld. Het bedrijf heeft zelf altijd geclaimd dat er geen losgeld is betaald.

De oliepijpleiding is sinds donderdag weer in gebruik. De pijpleiding is een belangrijk onderdeel van de energie-infrastructuur van de Verenigde Staten en vervoert dagelijks 2,5 miljoen vaten olie. Bijna de helft van de Amerikaanse oostkust wordt met de pijpleiding voorzien van fossiele brandstoffen. Door de ransomwareaanval ontstond er drukte bij benzinepompen met brandstofschaarste tot gevolg.

Colonial Pipeline maakte maandag bekend te zijn getroffen door ransomware. Het bedrijf heeft zelf nooit gezegd wie er achter zit, al spreken anonieme bronnen over de Russische criminele organisatie DarkSide. Deze organisatie zou niet alleen de software hebben versleuteld, maar ook 100GB aan data hebben gestolen.