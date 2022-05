Ict-beheerder van notarissen Managed IT blijkt slachtoffer van ransomware-aanval

Managed IT, de ict-beheerder van 96 notariskantoren die afgelopen vrijdag gehackt was, waardoor notarissen maandag niet konden werken, blijkt slachtoffer te zijn geworden van een ransomware-aanval. Dat zegt het bedrijf tegen Tweakers.

In de e-mailreactie die de algemeen directeur en securityofficer van het bedrijf schreven na vragen van Tweakers, meldt Managed IT dat het op 16 april slachtoffer is geworden van een 'aanval op de IT-systemen waarbij een belangrijk deel van de infrastructuur versleuteld is geraakt'.

Northwave Security, dat het bedrijf bijstaat, heeft de sleutel weten te bemachtigen om de gegevens te ontsleutelen, waarna Managed IT opnieuw volledige controle heeft gekregen over de systemen. Het bedrijf verduidelijkt dat hiervoor betaald is omdat er 'geen realistisch alternatief was'.

De algemeen directeur en securityofficer schrijven dat de aanval enkel gericht was op het bedrijf en niet op klanten, de 96 notariskantoren die gebruik maken van hun ict-diensten, waaronder ook cloudopslag. Het bedrijf zegt dat er na onderzoek van Northwave 'geen enkele reden is om aan te nemen dat er bedrijfsdata of klantgegevens gestolen zijn'.

Managed IT verwacht in de loop van vandaag alle klanten toegang te geven tot hun systemen zodat zij hun werkzaamheden kunnen hervatten. Intussen blijft het controleren op eventueel achtergebleven kwetsbaarheden. Ook heeft het bedrijf aanvullende beveiligingssoftware geplaatst in de systemen en voert het versneld multi-factorauthenticatie bij klanten in. Ook heeft het aanvullende back-upmaatregelen getroffen die worden uitgebreid.

In een reactie zegt de woordvoerder van de KNB, de beroepsvereniging van notarissen, blij te zijn dat er geen klantgegevens gelekt lijken te zijn. "Dat is goed nieuws. Het scheelt enorm dat er geen gegevens verdwenen zijn. We hopen dat deze hack als een waarschuwing dient voor notarissen en leveranciers. Kijk bij jezelf binnen of de beveiliging op orde is."

Update 14.25 - Northwave Security en Managed IT verduidelijken dat er is betaald aan de aanvaller voor de sleutels om het systeem te ontsleutelen. Welk bedrag daarvoor betaald is, wil het bedrijf niet zeggen.