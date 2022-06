Colonial-oliepijpleiding wordt weer in gebruik genomen na ransomware-aanval

De Colonial Pipeline, één van de belangrijkste Amerikaanse oliepijpleidingen, wordt opnieuw in gebruik genomen nadat het bedrijf achter de pijpleiding vorige week werd getroffen door ransomware. Het duurt nog enkele dagen voordat de leiding volledig operationeel is.

"Sommige markten die de Colonial Pipeline aandoet zullen nog leveringsproblemen ondervinden de komende dagen. We zullen zo veel mogelijk brandstof proberen te leveren op een veilige manier totdat de markten zich hebben hersteld", staat in een statement van de Colonial Pipeline Company, het bedrijf dat de pijpleiding uitbaat.

Het bedrijf achter de belangrijke Amerikaanse oliepijpleiding werd vrijdag getroffen door een cyberaanval waarbij ransomware werd geïnstalleerd door hackers op de financiële systemen van het bedrijf. Als reactie op de aanval werd beslist om delen van het ict-systeem stil te leggen waardoor ook de activiteiten van de pijpleiding tijdelijk stil kwamen te liggen. Delen van de ict-systemen werden vanaf maandag weer opgestart. Gistermiddag omstreeks 17u kwam het bedrijf met een statement naar buiten dat de leveringen van brandstoffen stelselmatig zullen kunnen hervatten. Volgens Amerikaanse media heeft het bedrijf geen losgeld betaald om weer toegang tot haar systemen en data te krijgen.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst FBI zit het Russische hackerscollectief DarkSide achter de aanval. In een mededeling stelde de Amerikaanse president Joe Biden dat er voorlopig geen bewijzen zijn dat de Russische overheid betrokken is bij de aanval.

De Colonial-pijpleiding loopt vanuit Texas via de oostkust van de Verenigde Staten naar de staat New Jersey en meet ongeveer 8850 kilometer. De oliepijpleiding vervoert dagelijks 2,5 miljoen vaten olie en is een belangrijk onderdeel van de energieinfrastructuur in de Verenigde Staten. De pijpleiding voorziet bijna de helft van de Amerikaanse oostkust van fossiele brandstoffen voor zowel commerciële, professionele als militaire doeleinden.