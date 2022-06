Tesla stopt met bitcoin als betaalmiddel na 49 dagen

Tesla is gestopt met het accepteren van bitcoin als betaalmiddel voor zijn wagens. De autofabrikant maakt zich naar eigen zeggen zorgen om het toenemende verbruik van fossiele brandstoffen bij de transacties en het minen van de cryptomunt.

“We zijn ervan overtuigd dat bitcoin een veelbelovende toekomst heeft, maar het milieu mag hier niet onder lijden”, stelt Tesla-ceo Elon Musk in een mededeling op Twitter. “Vanaf dat het minen en de transacties van bitcoin op basis van hernieuwbare bronnen gebeurt, gebruiken we de cryptomunt opnieuw.” Tesla onderzoekt naar eigen zeggen ook of het andere cryptomunten kan inzetten als betaalmiddel die minder dan één procent van bitcoins energiekosten hebben.

Het bedrijf gaat ook geen bitcoins meer verkopen. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 streek Tesla nog 101 miljoen dollar op door de verkoop van bitcoin nadat het begin februari nog voor 1,5 miljard dollar Bitcoin had aangekocht. Toen bleek ook dat het autobedrijf bitcoin als geldig betaalmiddel wou accepteren. Dat gebeurde eind maart en enkel in de Verenigde Staten.

Na de aankondiging van Musk daalde de waarde van bitcoin sterk. Op het moment van schrijven is een bitcoin ongeveer 42.000 euro waard.