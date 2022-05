Hoofd Autopilot Tesla: claims Musk over voortgang autopilot zijn onrealistisch

Het hoofd van Autopilot Software bij Tesla, CJ Moore, heeft tegen de Californische Dienst Wegverkeer gesteld dat Elon Musks bewering dat Tesla voor het einde van het jaar L5-autonoom rijden zal bereiken, 'niet overeenkomt met de werkelijkheid van de techniek'.

De juridische non-profit PlainSite vroeg de notulen van het gesprek, dat plaatsvond op 9 maart, tussen de Californische Department of Motor Vehicles en Tesla op door middel van een wob-verzoek. De zin "Elons tweet komt niet overeen met de werkelijkheid van de techniek" is weggelakt, maar kan met een copy-paste in een ander document gewoon gelezen worden.

De uitspraak is een antwoord op, volgens het verslag, de vraag om 'vanuit een ingenieursperspectief te reageren op berichten van Elon over L5-mogelijkheid tegen het einde van het jaar'. Op welke uitspraken van Musk exact gedoeld wordt, is dus niet helemaal duidelijk. Volgens The Register gaat het om een Twittergesprek tussen @comma_ai en Musk rond de afgelopen jaarwisseling. Daarin zei Musk "Tesla Full Self-Driving zal dit jaar op een veiligheidsniveau werken dat ver boven dat van de gemiddelde bestuurder ligt, daar heb ik alle vertrouwen in".

Moore vertelt verder dat Tesla's momenteel op L2-autonomie zitten. Om naar hogere niveaus te komen, zouden de wagens 1 tot 2 miljoen mijlen per chauffeur moeten kunnen afleggen voor iedere ingreep die de chauffeur moet doen. Hoeveel afstand per ingreep nu afgelegd wordt, noemt Tesla niet in het gesprek. Musk zou de huidige stijgende lijn in de ontwikkeling van de automatische piloot hebben geëxtrapoleerd om bij zijn standpunt te kunnen komen.

Een belangrijk punt lijkt wel te zijn dat Elon Musk niet specifiek spreekt over L5-autonomie, maar over 'een veiligheidsniveau in vergelijking tot de gemiddelde bestuurder'. De tweet van comma waar Musk op reageert, spreekt wel van L5 self driving. Op de uitnodiging van comma om er een weddenschap van te maken reageerde de Tesla-voorman niet.

Level 5-autonomie in zelfrijdende auto's is het hoogste niveau. Daarin hoeft de menselijke bestuurder niet te dienen als een eventueel terugvalpunt voor besturing van de wagen. De wagen moet zichzelf overal heen kunnen brengen onder alle omstandigheden, binnen redelijke kaders.