Gerucht: AMD Rembrandt-apu's voor laptops krijgen Zen 3+-cores en RDNA 2-gpu

AMD's volgende Ryzen-laptopprocessors krijgen volgens geruchten Zen 3+-cores. Deze chips, die de codenaam Rembrandt hebben, zouden daarnaast op 6nm geproduceerd worden en over een RDNA 2-gpu beschikken.

Deze informatie is afkomstig van ExecutableFix. Deze Twitter-gebruiker publiceert regelmatig correcte informatie over onaangekondigde AMD-producten. Zo deelde de Twitter-gebruiker voor release de correcte specificaties van AMD's EPYC Milan-processors. De leaker voorspelde vorig jaar ook dat de Ryzen 5000-apu's beschikbaar zou komen als varianten met Zen 2- of Zen 3-cores, wat later bleek te kloppen.

De Twitter-gebruiker stelt dat AMD's Rembrandt-chips een RDNA 2-gpu met maximaal 12 compute units krijgen. Ter illustratie: de huidige Radeon RX 6700 XT-desktopvideokaart beschikt over 40 van dergelijke cu's, en de hoogst gepositioneerde RX 6900 XT heeft 80 RDNA 2-compute units. ExecutableFix stelt verder dat de Rembrandt-chips gebruikt zullen worden voor laptops, maar hij verwacht dat de volgende desktop-apu's eenzelfde configuratie krijgen.

ExecutableFix meldde eerder al dat de komende Rembrandt-apu's Zen 3+-cores krijgen, schrijft ook VideoCardz. Volgens de leaker is dit de enige serie AMD-producten waarvan bekend is dat ze gebruikmaken van deze architectuur. De vooralsnog onaangekondigde chips worden volgens de Twitter-gebruiker geproduceerd op een 6nm-procedé van TSMC. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant kondigde dit procedé in 2019 aan als een verbeterde versie van zijn 7nm-node.

De Rembrandt-chips verschenen eerder al op een uitgelekte roadmap van AMD, waarop het 6nm-procedé ook staat vermeld. Die roadmap stelde ook dat de chips DDR5-geheugen en PCIe 4.0 zouden ondersteunen. De huidige Ryzen 5000- en Ryzen 4000-laptopprocessors ondersteunen nog PCIe 3.0. Het is nog niet bekend wanneer AMD deze Rembrandt-chips uitbrengt. Vermoedelijk gebeurt dit in 2022.