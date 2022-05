AMD brengt ook Ryzen 5000U-processors met Zen 2-cores uit

Niet alle Ryzen 5000U-laptopprocessors maken gebruik van Zen 3-cores. Drie van de vijf modellen in de nieuwe line-up gebruiken nog Zen 2-cores, waarmee ze vergelijkbaar zijn met Ryzen 4000U-processors. Wel hebben alle nieuwe modellen smt.

In zijn CES-presentatie kondigde AMD nieuwe laptopprocessors met Zen 3-cores aan, maar werden de nieuwe varianten met Zen 2-cores niet genoemd. Die staan wel in een persbericht dat na de presentatie online is gezet. Vorig jaar ging al het gerucht dat AMD Ryzen 5000U-processors zou uitbrengen zowel op basis van Zen 3- als Zen 2-cores en dat blijkt dus te kloppen.

Alleen de Ryzen 7 5800U en Ryzen 5 5600U hebben de nieuwe Zen 3-cores. De Ryzen 7 5700U, 5 5500U en 3 5300U, maken nog gebruik van Zen 2-cores. De kloksnelheden zijn grotendeels vergelijkbaar met al bestaande Ryzen 4000U-processors en het lijkt dan ook te gaan om dezelfde chips met nieuwe namen. Wel hebben alle Ryzen 5000U-processors smt . Bij de 4000U-serie hadden sommige modellen dat niet.

Het gebruik van Zen 2- en Zen 3-cores in dezelfde serie cpu's is voor consumenten verwarrend. Op papier lijken de varianten met Zen 2-cores niet veel langzamer, omdat ze bijna dezelfde kloksnelheden hebben. De Zen 3-cores hebben echter een veel betere ipc, waardoor ze per kloktik sneller zijn dan varianten met Zen 2-cores.

AMD Ryzen 5000U-serie Cores / theads Kloksnelheid Max. boost Tdp Core-architectuur Zen 3-modellen Ryzen 7 5800U 8C / 16T 1,9GHz 4,4GHz 15W Zen3 Ryzen 5 5600U 6C / 12T 2,3GHz 4,2GHz 15W Zen3 Zen 2-modellen Ryzen 7 5700U 8C / 16T 1,8GHz 4,3GHz 15W Zen2 Ryzen 5 5500U 6C / 12T 2,1GHz 4,0GHz 15W Zen2 Ryzen 3 5300U 4C / 8T 2,6GHz 3,8GHz 15W Zen2

AMD presenteerde Ryzen 5000U-processors met Zen 3-cores, maar noemde de Zen 2-varianten niet.