Lenovo geeft ThinkBook 14p en 16p Ryzen 5000-cpu's en optie voor 14"-oledscherm

Lenovo presenteert nieuwe versies van zijn ThinkBook-laptops. De ThinkBook 14p en 16p zijn modellen met AMD Ryzen 5000-processors en het 14"-model is verkrijgbaar met een oledscherm. De 16"-versie kan voorzien worden van een GeForce RTX 30-gpu.

Lenovo geeft zowel de ThinkBook 14p als de 16p AMD's nieuwe Ryzen 5000-processors, die de processorfabrikant dinsdag aankondigde op de CES-beurs. Het 14"-model krijgt tot aan 32GB ram, maximaal een 1TB-PCIe-ssd en de accuduur zou langer dan tien uur zijn. De laptop is 14,9mm dik en weegt 1,4kg.

Zowel de 14"- als 16"-uitvoering van de nieuwe ThinkBooks krijgen een webcam met 1080p-resolutie en een scherm met 16:10-verhouding. In het 14"-model kan gekozen worden voor een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde Samsung-paneel met een refreshrate van 90Hz, dat Lenovo ook in zijn Yoga Slim 7i Pro gaat aanbieden.

Lenovo ThinkBook 14p en 16p

De 16"-versie wordt uitgerust met nieuwe RTX-videokaarten van Nvidia. Welke modellen beschikbaar zijn is nog niet bekend. Bij de grote variant is er geen optie voor een oldscherm. Het 16"-paneel is een lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels, dat 100 procent van de sRGB-kleurruimte kan weergeven.

De ThinkBook 14p en 16p komen volgens Lenovo in het eerste kwartaal uit in de Verenigde Staten met startprijzen van 849 en 1299 dollar. Wanneer de laptops naar Nederland en België komen en wat ze in euro's kosten, is nog niet bekendgemaakt.

ThinkBook Plus Gen 2 i met groter E Ink-scherm

Lenovo vernieuwt ook zijn Intel-modellen in de ThinkBook-lijn. De ThinkBook Plus Gen 2 i heeft net als zijn voorganger een E Ink-scherm aan de buitenkant, maar bij het nieuwe model is dat met 12" een stuk groter. De resolutie is 2560x1600 pixels en dat is gelijk aan de resolutie van het 13,3"-lcd aan de binnenkant van de behuizing. Beide 16:10-schermen zijn touchscreens.

Het model met E-Ink-scherm is 13,9mm dik en weegt 1,2kg. Er zitten Tiger Lake-processors in de laptop en er is ondersteuning voor Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6. Als alleen het E Ink-scherm wordt gebruikt, gaat de accu volgens Lenovo tot 24 uur mee. Bij gebruik van het lcd is dat 15 uur.

Verder kondigt Lenovo de ThinkBook 13x i aan, een 13,3"-laptop met Tiger Lake-processors, Thunderbolt 4 en 53Wh-accu. Dit model is 12,9mm dik en weegt 1,2kg. De vernieuwde ThinkBooks met Intel-cpu's komen ook in het eerste kwartaal uit. De ThinkBook Plus krijgt een startprijs van 1549 dollar en de 13x i heeft een vanafprijs van 1199 dollar. Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt.