Het komt niet zo heel vaak voor dat laptopfabrikanten echt nieuwe laptops introduceren. Natuurlijk komen er ieder jaar honderden laptops voor het eerst op de markt, maar heel vaak zijn dat nieuwe uitvoeringen in dezelfde serie, vaak voorzien van een nieuwere processor of videokaart. Soms komen er nog écht nieuwe modellen op de markt. Zo kwam Lenovo in 2020, tijdens de IFA, met twee modellen: de ThinkPad X1 Nano en de Yoga Slim 9i. De ene laptop is onderdeel van Lenovo's zakelijke laptopserie, terwijl de andere juist een luxe laptop is die op consumenten is gericht. Ze kosten allebei ongeveer 2000 euro en in deze review kijken we wat deze nieuwe modellen te bieden hebben en of ze hun prijs waard zijn.

Yoga Slim 9

We beginnen met de Slim 9, een laptop die op de 'gewone' consument gericht is en niet op een zakelijk publiek, zoals de ThinkPad Nano. Die gewone consument moet overigens wel van goeden huize komen, want de Slim 9 is geen goedkope laptop. De goedkoopste uitvoering met i5-processor kost 1700 euro en de versie met Core i7 die wij hebben getest, heeft een adviesprijs van 2000 euro. Zoals je uit de naam al kunt opmaken, is de Slim 9 de 'grote' broer van de Slim 7 en dat is, vooral in de configuratie met AMD-processor een bijzonder populaire laptop op Tweakers.

De Slim 9 is dus grofweg twee keer zo duur als de Slim 7 en aan de buitenkant kun je dat verschil meteen zien. Het is het meest luxe model in de serie en onderscheidt zich door een leren A-cover, en een glazen polssteun en touchpad. Hoe salonfähig een dierenhuid op je laptop anno 2021 nog is, weten we niet, maar het leer is zeker onderscheidend. Als je je neus erop legt, ruik je ook dat het om echt leer gaat en het is bovendien glad afgewerkt, waardoor vuil er vermoedelijk makkelijk af zal gaan.

Als je de laptop met behulp van hetzelfde uitstekende lipje als bij de Slim 7 openklapt, valt ten eerste op dat de schermranden erg smal zijn en dat het beeld superscherp is, dankzij de 4k-resolutie. In dat lipje, vlak boven het scherm, zit een gewone 720p-webcam, waarmee je ook kunt inloggen met behulp van de gezichtsherkenning in Windows. Er zit ook een time-of-flightsensor naast, die we al eerder op de Yoga Slim 7 tegenkwamen en die continu kan scannen of een object zich voor de laptop bevindt. Als je even wegloopt van je vergrendelde laptop en het scherm staat uit, dan detecteert hij je bij terugkomst, zet het scherm en de gezichtsscanner aan, en zorgt dat je vervolgens snel weer bent ingelogd.

Het exclusieve uiterlijk van de Slim 9 houdt niet op bij de leren A-cover, want Lenovo heeft ook het deel van de behuizing links en rechts van de touchpad van glas gemaakt. Esthetisch gezien voegt het wat ons betreft weinig toe en het heeft een groot nadeel. Je voelt namelijk nauwelijks verschil tussen het glas van de touchpad en het glas dat onderdeel is van de polssteun. Zodoende kan je vinger onbedoeld van de touchpad afglijden. Het deel van de behuizing dat niet van leer of glas is gemaakt, is van metaal en voelt stevig aan, zoals je mag verwachten van een laptop van 2000 euro. Het scherm laat zich vrijwel niet torderen en het scharnier beweegt soepel, maar houdt het scherm netjes op zijn plaats.

De luidsprekers aan weerszijden van het toetsenbord zijn omhoog gericht en weten een behoorlijke hoeveelheid geluid voort te brengen. Verwacht ondanks het Dolby Atmos-stickertje geen bioscoopgeluid, maar bij een videogesprek is de verstaanbaarheid wel prima.

Wat aansluitingen betreft doet de Slim 9 zijn naam eer aan; de laptop is dun en dus is er ruimte voor slechts drie USB-C-aansluitingen, waarvan de twee linkeraansluitingen Thunderbolt ondersteunen. De rechter-USB-C-aansluiting doet dat niet. Een USB-dock met HDMI, USB-A en zelfs een VGA-aansluiting wordt meegeleverd en het enige dat we dan nog missen, is een kaartlezer, want die is op behuizing noch dock aanwezig. Lenovo levert overigens ook een hoes bij de laptop, met een apart vakje voor de dock.

ThinkPad X1 Nano

De X1 Nano is net als de Slim 9 een dunne laptop, maar aan de buitenkant is meteen te zien dat deze van een heel ander kaliber is. De Thinkpads zijn gericht op de zakelijke gebruiker en hebben een kenmerkend uiterlijk met een rode trackpoint en een Thinkpad-logo met een oplichtend puntje op de i. De Nano is een nieuw model in de ThinkPad-serie en heeft als eigenschap dat hij heel weinig weegt: rond 900 gram. Dat is geen record; de Dynabook X30L is bijvoorbeeld nog iets lichter, maar het is genoeg om je de eerste keer dat je de laptop optilt, af te vragen of je wel met een echte laptop of met een dummy te maken hebt.

Het is dus een lichte laptop, die toch opvallend stevig aanvoelt. Vaak kun je de behuizing en het scherm van de lichtste laptops torderen of indrukken, maar dat is bij de X1 Nano nauwelijks het geval. De behuizing is niet zo flashy als die van de Slim 9 en de schermranden zijn bijvoorbeeld wat breder. Dat zorgt er ook voor dat de webcam te verbergen is achter een schuifje, waar de Slim 9 daarvoor een knopje op de zijkant van de behuizing heeft. De Nano is net als de Slim 9 voorzien van een 720p-webcam. Die ondersteunt ook gezichtsherkenning en er is een tof-sensor aanwezig die het scherm aanzet als je terugkomt bij je laptop na een koffiepauze. Er is ook een vingerafdrukscanner voor als je liever op die manier inlogt in Windows. De luidsprekers zijn bij de Nano, net als bij de Slim 9, omhoog gericht, maar zijn horizontaal aan de schermkant geplaatst. Ze produceren iets minder geluid dan die van de Slim 9, maar nog altijd genoeg om zonder problemen een gesprek te kunnen voeren.

Wat aansluitingen betreft komt de Nano er nog wat bekaaider vanaf dan de Slim 9. Er zijn slechts twee Thunderbolt-aanslutingen aanwezig en er wordt geen dock meegeleverd. Een kaartlezer ontbreekt eveneens en in de praktijk zul je er dus voor moeten zorgen dat je de juiste dock of verloopkabels bij je hebt om de laptop op randapparatuur of beeldschermen aan te sluiten.

Toetsenbord en touchpad

Het uiterlijke verschil tussen de Slim 9 en X1 Nano is groot en dat geldt ook voor het verschil tussen de toetsenborden en touchpads. De Slim 9 heeft een toetsenbord met vlakke toetsen, die vrij weinig travel lijken te hebben. De X1 Nano heeft een toetsenbord zoals we dat van ThinkPads gewend zijn, met toetsen die van een duidelijk kuiltje zijn voorzien. In het verleden vonden we de toetsenborden van ThinkPads fijn tikken en dat is ook bij de Nano weer het geval, hoewel we de indruk hebben dat de hoeveelheid travel minder is.

Als we vervolgens met onze meetapparatuur kijken, blijkt inderdaad dat de Nano meer toetsentravel heeft dan de Slim 9. Dat maakt dat de laptop wat ons betreft prettig tikt en dat is gezien het compacte formaat van de laptop een mooie prestatie.

Tot slot hebben we naar de touchpads gekeken en die van de Slim 9 blijkt tegen te vallen. Zoals we eerder al noemden, loopt de touchpad over in de polssteun, waardoor je niet kunt voelen wanneer je vinger aan het einde van de touchpad is aangeland. Daarnaast kun je de touchpad niet indrukken, net als bij de Apple MacBooks van na 2016. Net als bij de Apple-laptops zorgen trilmotoren onder de touchpad ervoor dat het lijkt alsof de touchpad omlaag beweegt zodra je erop drukt, maar in tegenstelling tot de trilmotoren die Apple gebruikt, lijken die van Lenovo wat minder subtiel. Ze zijn in ieder geval zodanig gemonteerd dat niet alleen de touchpad, maar dat hele deel van de behuizing meebeweegt, waardoor je het gevoel hebt dat je niet de touchpad, maar de hele behuizing omlaag moet drukken bij een muisklik.

De X1 Nano tot slot heeft behalve een touchpad ook een trackpoint, waarvan de knoppen boven in de touchpad verwerkt zijn. Dat is kenmerkend voor ThinkPads en liefhebbers van trackpoints zullen dat ook aan Lenovo kunnen waarderen. Gebruik je alleen de touchpad, dan heb je daar niet veel aan en in het dagelijks gebruik liepen wij er nog weleens tegenaan dat het oppervlak van de touchpad verticaal beperkt is. De muisklikken van de knoppen boven de touchpad en die van de knop onder de touchpad zijn erg prettig doordat ze enerzijds mooi gedempt zijn en daarnaast een duidelijke feedback geven.