Laptopfabrikanten zijn met elkaar in een constante strijd verwikkeld om de snelste, stevigste en dunste laptops te bouwen. En als er één ding is dat in de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, dan is het wel gewicht. De magische grens is een kilogram en fabrikanten proberen daar net onder te komen. Dynabook vond een kilogram blijkbaar nog aan de zware kant, want de Dynabook Portégé X30 heeft sinds enige tijd een broertje in de vorm van de X30L, waarvan de fabrikant claimt dat het de lichtste 13,3"-laptop ter wereld is. Het gewicht is slechts 870 gram en dat is reden genoeg om de laptop in deze korte review te bespreken.

De X30L is dus licht en zelfs als je weet dat je met een lichte laptop te maken hebt, wordt je de eerste keer dat je de Dynabook X30L oppakt, verrast. Het lijkt in eerste instantie alsof je met een dummy in je hand staat of met een heel realistisch uitgevoerd stuk speelgoed in plaats van een laptop van op zijn minst 1500 euro. Dynabook heeft dat lage gewicht bereikt door de behuizing van een magnesiumlegering te maken. Daar maakt de fabrikant vaker gebruik van, bijvoorbeeld bij de gewone X30. Alleen, op de een of andere manier voelt dat magnesium niet aan als metaal, maar als plastic. Dat komt enerzijds door het lage gewicht en misschien ook doordat het dunne magnesium warmte minder goed geleidt dan een dikke aluminium behuizing doet. Het magnesium voelt daardoor warmer aan dan je van een metalen behuizing gewend bent en komt daardoor wat goedkoop over.

Hoe het ook zij, een van de belangrijkste dingen van de laptopbehuizing vinden we dat die de hardware stevig verpakt en op dat punt merk je dat een laag gewicht ten koste gaat van de stevigheid. Dat merk je vooral in de schermconstructie, die wel heel slap aanvoelt. Als je de hoeken van het scherm vastpakt, kun je het gemakkelijk torderen en dat geeft geen fijn gevoel op een laptop van 1500 euro. We zouden dus graag een stevigere schermconstructie zien, maar dat brengt natuurlijk weer extra gewicht met zich mee. Dynabook heeft de basis, waarin de hardware is verpakt, overigens wel stevig weten te maken. Je kunt de behuizing wat laten inveren door op het midden te drukken, maar daarvoor moet je zoveel kracht zetten, dat we dat in de praktijk niet zien gebeuren.

Toetsenbord, touchpad en aansluitingen

Officieel is de Portégé X30L een zakelijke laptop en hij wordt dan ook standaard geleverd met Windows 10 Pro. Een ander 'zakelijk' kenmerk is de gigabit-ethernetaansluiting aan de rechterzijde van de behuizing. Bij veruit de meeste (consumenten)laptops wordt de ethernetaansluiting weggelaten, maar in situaties waarbij wifi niet aanwezig of niet veilig genoeg is, kun je bij de Portégé terugvallen op ethernet. Naast de ethernetaansluiting zitten twee conventionele USB-aansluitingen die op maximaal 5Gbit/s werken. Aan de linkerkant zitten een microSD-kaartlezer, een hoofdtelefoonaansluiting en een HDMI 1.4-aansluiting. Voor een laptop in deze prijsklasse hadden we wel HDMI 2.0 verwacht, maar dat zit er dus niet op en voor 4k60-beeld zul je daarom de USB-C-aansluiting moeten gebruiken. Die ondersteunt overigens geen Thunderbolt en dat is helemaal een tegenvaller, want dockingstations met Thunderbolt worden vaak gebruikt in zakelijke omgevingen. Bovendien heeft de gewone X30 die aansluiting wel.

Iets anders dat we op de gewone X30 wel tegenkwamen en op de X30L 'missen', is de trackpoint. We zetten 'missen' tussen aanhalingstekens, want we vermoeden dat het joystickje midden in het toetsenbord niet echt populair meer is. Het is echter wel kenmerkend voor de meeste Portégé-laptops. In plaats daarvan zul je het, zoals bij veruit de meeste laptops, met een gewone touchpad moeten doen. Die touchpad vinden we aan de kleine kant en hij is bovendien niet volledig te gebruiken doordat de linkerbovenhoek door de vingerafdrukscanner is ingenomen. Het plastic oppervlak van de touchpad voelt vrij ruw aan, wat een goed gevoel van precisie geeft, en daarnaast worden multitouchbewegingen goed gevolgd. De touchpad voelt wel heel goedkoop aan als je erop klikt, door het korte klikje dat dit geeft. Daarnaast kun je de hoeken erg ver indrukken.

Het toetsenbord van de Dynabook heeft toetsjes die niet helemaal tot de rand lopen, zoals we weleens bij andere 13,3"-laptops zien, en dat levert dus relatief kleine knoppen op. De toetsjes hebben een heel subtiel kuiltje, waardoor je vinger naar het midden van de toets glijdt. De basis van de laptop is zoals gezegd een stuk steviger dan het scherm en daardoor veert het toetsenbord nauwelijks mee tijdens het typen. De travel is gering, maar niet veel anders dan bij een doorsnee dunne laptop.

Benchmarks

Dynabook voorziet de X30L van Intel-processors van de tiende generatie en heeft daarbij voor Comet Lake-processors gekozen. Die zijn in tegenstelling tot Ice Lake-cpu's nog op 14nm gemaakt, maar hebben wel een hogere maximale kloksnelheid. De Core i7-10510U in ons reviewsample heeft bijvoorbeeld een maximale kloksnelheid van 4,9GHz en dat is maar liefst een gigahertz hoger dan de veelgebruikte Core i7-1065G7, van de Ice Lake-generatie.

In benchmarks zien we helaas niet veel terug van die hoge kloksnelheid en dat blijkt te komen doordat Dynabook het verbruik vrij conservatief heeft afgesteld. Bij benchmarks schiet het verbruik van de processor naar 40 watt, maar na een seconde of 5 daalt het naar 15 watt, zoals de door Intel gespecificeerde tdp van de processor. Bij veel andere fabrikanten zien we dat er veel langer meer verbruikt mag worden. Het verbruik van de cpu in de Dell XPS 13 9300 komt tijdens Cinebench bijvoorbeeld niet onder de 25 watt uit. Een hoog energiebudget betekent dat de kloksnelheden hoger liggen en dat de laptop dus sneller is. Waarschijnlijk heeft Dynabook de laptop weinig laten verbruiken om de warmteontwikkeling in de kleine behuizing binnen de perken te houden. Alleen in singlecore-toepassingen is de Dynabook wel weer snel, want om één core op een hoge klokfrequentie te laten draaien, is niet al te veel vermogen nodig.

We kijken vervolgens ook nog even naar de mate van throttling die plaatsvindt als we de laptop een half uur laten renderen in Blender. Omdat de laptop het opgenomen vermogen van de cpu al heel snel beperkt, is er weinig sprake van throttling, maar is de processor in het gunstigste geval ook niet bepaald snel. Als we vervolgens een video renderen in DaVinci, blijkt ook dat de laptop beduidend langzamer is dan andere Core i7-laptops.

Doordat Dynabook van Sharp is, was het een kleine moeite om ook een schermpaneel van Sharp in de laptop te monteren. Het paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en volgens Sharp een maximale helderheid van 470cd/m². In onze meting met de SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software komen we uit op 462cd/m², dus die bewering klopt. Het contrast van ongeveer 1250:1 is voor een ips-scherm niet slecht, maar we zien ook vaak hogere verhoudingen, tot 2000:1. De kalibratie van het scherm is goed, bij waarden van minder dan 3 is de afwijking met het blote oog als het goed is niet zichtbaar en de waarde van 4 in de grijswaardenmeting vinden we nog alleszins acceptabel.

Er zijn verschillende manieren om een laptop een laag gewicht mee te geven. Een behuizing van een magnesiumlegering gebruiken is er een. Een andere manier is de accu verkleinen. Ten opzichte van de gewone X30 is de accucapaciteit bij de X30L met 6Wh afgenomen. Dat hoeft geen probleem te zijn als je de laptop ook zuiniger weet te maken, maar dat is Dynabook niet gelukt. Tijdens onze lichtste accutest, waarbij we webbrowsen simuleren, komen we op bijna tien uur uit. Dat is op zich niet slecht, maar veel onlangs geteste laptops doen het stukken beter. Bij een zwaardere belasting, wat we met PCMark simuleren, daalt de accuduur bovendien behoorlijk.

Tot slot hebben we de Dynabook X30L nog even opengeschroefd. De hardware is gemakkelijk toegankelijk doordat Dynabook gewoon Phillips-boutjes gebruikt heeft. Onder de motorkap tref je een vervangbare geheugenmodule aan. Acht gigabyte is al vastgesoldeerd en je kunt dus upgraden tot maximaal 24GB, wat ook de capaciteit is waarvan ons testmodel was voorzien. De draadloze netwerkkaart is vervangbaar en dat geldt ook voor de ssd, maar die is niet gemakkelijk bereikbaar, want daarvoor moet het hele moederbord eruit.

Conclusie

Als je de lichtste 13,3"-laptop ter wereld wil hebben, kom je uit bij de Dynabook X30L. Hij weegt 870 gram en voor zover wij weten is er op dit moment geen lichtere 13,3"-laptop te krijgen. Dat lage gewicht heeft wel een prijs en dat kun je letterlijk en figuurlijk nemen. Figuurlijk gezien offer je namelijk wat snelheid op, omdat de hardware in de dunne behuizing goed gekoeld moet blijven, en accuduur, want de accu is kleiner dan bij de gewone X30. Ook missen we ten opzichte van dat model de trackpoint en Thunderbolt 3. Wat je wel krijgt, is een heel licht apparaat met een goed scherm en behoorlijk veel aansluitingen voor een compacte laptop. Voor de liefhebbers is de laptop zelfs voorzien van gigabit-ethernet en dat kom je op dit soort laptops nauwelijks nog tegen.

Nog even over die letterlijke prijs; die vinden we fors. De goedkoopste uitvoering heeft een Core i5-10210U-processor, 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Dat is niet bepaald exotische hardware en die kom je al in laptops van 700 euro tegen, maar Dynabook vraagt voor die laptop 1500 euro. Het model dat wij hebben getest, met een 1TB-ssd, een Core i7-processor en 24GB geheugen, kost ruim 2000 euro. Voor wie dat ervoor overheeft, is een laag gewicht wel heel veel waard.