Dell brengt XPS 13-laptops met Tiger Lake-cpu's uit in Nederland en België

Dell brengt zijn vernieuwde XPS 13-laptops met Intel Tiger Lake-cpu's uit in Nederland. Het laptopmodel kost minimaal 1499 euro en de 2-in-1-variant is te koop vanaf 1599 euro. Beide varianten hebben een 16:10-scherm met maximaal 3840x2400 pixels.

De goedkoopste configuratie van de XPS 13 9310-laptop heeft een Intel Core i5-1135G7-processor, 8GB Lpddr4x-4267-geheugen, een 512GB PCI-e-ssd en een 13,4"-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een maximale helderheid van 500cd/m². Dell biedt die variant aan voor 1499 euro.

Een model met Core i7-1165G7 en 16GB ram kost 1749 euro en die uitvoering kan ook voorzien worden van een touchscreen met 3840x2400 pixels. De prijs bedraagt dan 1949 euro. Alle laptopvarianten zijn ook te voorzien van een 1TB-ssd, voor een meerprijs van 100 euro.

De XPS 13 2-in-1-variant kost minimaal 1599 euro en heeft dan een Core i5, 8GB ram, een 256GB ssd en een full-hd+-touchscreen. Voor 1699 euro is er een uitvoering met Core i7 en verder dezelfde specificaties. Het topmodel met i7, 16GB ram, 512GB-ssd en een touchscreen met een resolutie van 3840x2400 pixels kost 2199 euro.

Op de Belgische Dell-website staan ook verschillende configuraties van de nieuwe XPS 13 9310-laptop met een vanafprijs van 1499 euro. Ook de vernieuwde XPS 13 2-in-1 kost op de Belgische site minimaal 1599 euro.

Dell levert de nieuwe XPS 13 en XPS 13 2-in-1 'vanuit de fabriek'. Het duurt volgens de Dell-website 9 tot 11 werkdagen voordat de laptops worden verzonden. De XPS 13 9310-modellen zijn grotendeels gelijk aan hun voorgangers, nieuw is de Tiger Lake-processor die Intel op 10nm maakt en beschikt over een Xe-gpu. Ook is de webcam een infraroodmodel, waardoor inloggen met Windows Hello mogelijk is.