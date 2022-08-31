Wat biedt een laptop van 2000 euro?

Dell XPS 13

Stel, je bent op zoek naar een lichte, compacte laptop: een ultrabook, zoals Intels marketingafdeling dat in 2011 doopte. Dan ben je in principe voor 1.000 euro klaar. Dan heb je een laptop met een vlotte Intel- of AMD-processor, 16GB geheugen en een ssd van 512GB. Maar wat nou als je meer dan dat wilt? Wat nou als je het dubbele uitgeeft? Dan begeef je je in het prijssegment van de compacte topmodellen. Bij Dell krijg je voor dat geld een XPS 13, terwijl Lenovo de Yoga Slim 9 verkoopt, beide voorzien van Intels EVO-badge. Wat je precies voor dat geld krijgt, lees je in deze review. Dell XPS 13 Als je Dells XPS 13 uit de doos haalt, denk je in eerste instantie: 'Is dit het?' Bij de XPS 13 Plus heeft Dell voor minimalisme gekozen. De laptop dankt zijn naam aan het 13,4"-scherm en het apparaat zelf is maar iets groter dan dat. Dell heeft de schermrandjes aan alle vier de kanten heel smal gehouden, wat de hele XPS 13 een bijzonder compacte laptop maakt. Bovendien heeft Dell hem 1,22 kilogram licht weten te houden, wat dat gevoel alleen maar versterkt. Het minimalistische houdt echter niet op bij de afmetingen, want het lijkt alsof Dell de bovenste toetsenrij en touchpad weg heeft gelaten. Die zijn er echter wel gewoon. De touchpad zit precies waar je hem zou verwachten en beslaat ongeveer het gebied tussen de linkerkant van de spatiebalk en de rechterkant van de rechter alt-toets. Je kunt het oppervlak zelfs indrukken en dan voelt het alsof de touchpad daadwerkelijk omlaagbeweegt. Dat is niet het geval, maar door de haptische feedback die de trilmotortjes onder de touchpad geven, lijkt het wel zo. De onzichtbare touchpad heeft wel twee nadelen. De eerste zie je al aankomen: je weet niet precies waar het aanraakgevoelige deel van de touchpad begint en ophoudt. Daardoor zit je af en toe vruchteloos met je vinger over de polssteun te swipen. Het tweede nadeel is de handpalmdetectie, of eigenlijk de matige werking ervan. Tijdens het tikken van deze alinea registreerde de touchpad al twee keer een klik die niet bedoeld was. Misschien komt dat ook wel doordat de polssteun en touchpad hetzelfde aanvoelen, waardoor je handen onbewust niet meer van de touchpad wegblijven. Niet alleen bij de touchpad staat Dells minimalistische esthetiek functionaliteit in de weg. Ook bij de bovenste toetsenrij hebben 'ouderwetse' knoppen het veld moeten ruimen voor tiptoetsen. Het lijkt een beetje op de huidige trend bij auto's, waarbij touchscreens fysieke knoppen vervangen en je, bij wijze van spreken, drie submenu's door moet scrollen voordat je je richting kunt aangeven. Het mag duidelijk zijn dat we geen fan zijn van touchscreens in auto's en evenmin van Dells tiptoetsen. Iedere keer dat je een F-toets, escape of delete wilt gebruiken, zul je je aandacht moeten verleggen naar het toetsenbord. Blind een toets aanslaan is er niet meer bij en voor veel gebruikers zal dat de productiviteit niet ten goede komen. Het laatste minimalistische puntje zit hem in de aansluitingen. Er is twee maal USB 4 aanwezig en daar zul je het mee moeten doen. Een verloopstukje van USB-C naar USB-A zit er gelukkig bij. Een 3,5mm-jackaansluiting zit er niet op, al krijg je er wel een verloopkabeltje voor meegeleverd. Maak je daar gebruik van, dan kost dat je een USB-C-aansluiting. Wil je tegelijk de laptop opladen, dan zitten je poorten al vol. Een dockje aanschaffen is bij deze laptop dus vrijwel noodzakelijk. We noemden hierboven al dat de XPS 13 onder Intels EVO-label valt. Dat is een stickertje dat fabrikanten van Intel op hun laptop mogen plakken als die aan een aantal eisen voldoet. Een van die eisen is dat er een Intel-processor in zit, samen met een wifikaart van Intel. Er worden ook eisen gesteld aan de accuduur en de snelheid waarmee een laptop ontwaakt uit stand-by. Als koper moet je daardoor ervan uit kunnen gaan dat je met een EVO-laptop een knap stukje hardware in huis haalt. Tenminste, dat is het idee, want hoewel de XPS 13 de EVO-sticker heeft, voldoet hij niet helemaal aan de eisen: er zit namelijk een 720p-webcam in, terwijl er eigenlijk een 1080p-camera in zou moeten zitten. Die lagere resolutie zie je terug in scherpte als je hem met de Lenovo vergelijkt. Daarnaast heeft de Dell-camera een beperktere beeldhoek. De camera heeft gelukkig wel ondersteuning voor inloggen met behulp van gezichtsherkenning en als je daar geen gebruik van wilt maken, is er ook nog een vingerafdrukscanner aanwezig. De speakers zijn door het minimalistische design verplaatst naar de onderkant van de behuizing, wat de verstaanbaarheid tijdens gesprekken niet ten goede komt.

Lenovo Yoga Slim 9

Lenovo's Yoga Slim 9 is een heel andere laptop dan de XPS 13 van Dell. Ze hebben dezelfde processor, hetzelfde EVO-labeltje en dezelfde prijs, maar Lenovo's idee van een luxe ultrabook verschilt behoorlijk van dat van Dell. Waar de XPS 13 compact en minimalistisch is, kiest Lenovo juist voor een uitbundig ontwerp, met opvallende, afgeronde randen. Het ontwerp doet aan dat van de Apple iPhone X denken, die ook voorzien is van glimmende, afgeronde zijkanten. Een glazen achterkant, zoals de iPhone, heeft de Slim 9 ook, hoewel die in dit geval, gelukkig, van plastic is gemaakt. De kleur noemt Lenovo 'havermoutpap' (ja, echt). Die is grijs, maar er zit ook een beetje rood in, en het is sterk afhankelijk van de kleur van het omgevingslicht of de laptop meer richting roze of bruin neigt. De Slim 9 is met zijn 14"-schermdiagonaal iets groter dan de XPS 13 en ook iets zwaarder: 1,37 kilogram. Aan de esthetische kwaliteiten van de afgeronde randen moeten we nog wennen, maar het pakt lekker beet en de Slim 9 voelt bovendien stevig aan. De behuizing is van aluminium gemaakt en hoewel de onderste schermrand niet zo smal is als bij de XPS 13, heeft Lenovo de omvang voor een 14"-laptop erg compact gehouden. In tegenstelling tot Dell heeft Lenovo wel een 1080p-camera in de bovenste schermrand weten te proppen en bovendien is er ook hier ondersteuning voor gezichtsherkenning. Een vingerafdrukscanner ontbreekt, dus je kunt niet kiezen, zoals bij de XPS 13. De grotere behuizing zorgt ervoor dat de Slim 9 wat meer ruimte voor aansluitingen heeft. Twee stuks USB 4 aan de linkerkant en eentje rechts, naast de aan-uitknop. Daar zit ook het schuifje om de webcam uit te schakelen. In tegenstelling tot de XPS 13 heeft de Slim 9 gewoon een hoofdtelefoonaansluiting. Daar blijft het echter niet bij, want Lenovo levert een klein dockje mee, met HDMI, VGA en USB-A erop. Daarnaast krijg je ook een hoes bij de laptop. Dat is iets wat we niet vaak zien, maar voor deze prijs vinden we het erbij horen. De grotere behuizing van de Slim 9 heeft nog een voordeel en dat is dat het geluid beter klinkt. Er is, voor zover je daarvan kunt spreken, meer 'laag' aanwezig in het geluid dat de Slim 9 produceert en de speakeropeningen zitten aan weerszijden van het toetsenbord, waar bij de XPS 13 geen ruimte voor is. De touchpad van de Slim 9 is, in tegenstelling tot de XPS 13, gewoon zichtbaar, en werkt erg fijn. Het heeft een glazen oppervlak en een prettig groot formaat. Het toetsenbord valt wel tegen. De knoppen hebben sowieso erg weinig travel en een onduidelijke aanslag, waardoor je niet duidelijk aanvoelt of je de toets ver genoeg hebt ingedrukt. Dat gebeurt vooral als je een toets niet recht van boven raakt.

Specificaties en benchmarks

We hebben de XPS 13 Plus en de Yoga Slim 9 uitgezocht op hun overeenkomstige prijs en processor, de Core i7-1280P. Bij beide laptops is 16GB geheugen aanwezig en als onderdeel van Intels EVO-platform zit er ook een Wi-Fi 6E-kaart in. Lenovo stopt voor hetzelfde geld wel een grotere ssd in de Slim 9, maar het grootste verschil tussen de twee zit hem wel in het scherm, want Lenovo biedt een oledscherm met hogere resolutie voor hetzelfde geld. Dell XPS 13 Plus Lenovo Yoga Slim 9 (82T0002JMH - getest)

(82T00047MH - identieke specs) Processor Intel Core i7-1280P Intel Core i7-1280P Cores/threads 14/20 (6P+8E) 14/20 (6P+8E) Max. klokfrequentie 4,8GHz (P-cores) en 3,6GHz (E-cores) 4,8GHz (P-cores) en 3,6GHz (E-cores) Gpu Intel Iris Xe 96eu Intel Iris Xe 96eu Werkgeheugen 16GB LPDDR5-5200 16GB LPDDR5-5400 Ssd Samsung PM9A1 512GB Samsung PM981 1TB Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz Scherm 13,4", 1920x1200 pixels, ips, mat 14", 2880x1800 pixels, oled, touch, 90Hz Schermpaneel LG LGD06CE Lenovo LEN140WQ+ Gewicht 1,22 kilogram 1,37 kilogram Acu 55Wh 75Wh Besturingssysteem Windows 11 Pro Windows 11 Home Beide laptops zijn voorzien van de snelste processor die Intel in een 28W-jasje levert, de 1280P. Dat is een processor met zes snelle P-cores en acht efficiënte E-cores. Dat zijn in totaal dus veertien cores en omdat de P-cores hyperthreading hebben, zijn er in totaal twintig threads beschikbaar. De keuze voor LPDDR5-geheugen betekent dat bij beide laptops het geheugen niet vervangbaar is. De ssd is eventueel wel vervangbaar. Bij de XPS 13 gaat het om een gebruikelijk exemplaar van 80mm lang, die verstopt is onder een koperen koellichaam. In het geval van de Lenovo gaat het om een wat exotischere, 42mm lange ssd. Benchmarks De i7-1280P is Intels snelste 28W-processor en ook de enige in die klasse die over zes P-cores beschikt. Het is een flinke stap ten opzichte van de Tiger Lake-processors van de elfde generatie, die over maximaal vier cores konden beschikken. In de onderstaande benchmarks hebben we de vorige generaties Slim 9 en XPS 13 opgenomen en daaruit blijkt dat de nieuwe chip een enorme prestatieverbetering biedt. In Cinebench worden alle veertien cores optimaal benut en behalen de twee laptops een indrukwekkende score. Dat is ook het geval wanneer er slechts een core belast wordt, in de singlecoretest. Ook in 3DMark zijn de twee laptop lekker vlot. Op het gebied van grafische prestaties moeten ze alleen wel de gpu in AMD's nieuwste processor voor zich dulden. De Radeon 680M is vlotter dan de Iris Xe-chip, die Intel ongewijzigd overnam uit de Tiger Lake-chips. De score van de Zephyrus G14 is behaald met de RX6800S-gpu waarover de laptop ook beschikt en dat verklaart het grote verschil in graphicsscore. In 3DMark wordt ook duidelijker dat de nieuwe chips sneller zijn, maar dat het verschil in een gamescenario niet zo gigantisch is als een rendertaak als Cinebench dat doet lijken. In PCMark 10 wordt het verschil tussen een Cinebench-render en een realistische belasting nog eens verduidelijkt. We draaien de uitgebreide benchmark van PCMark 10, die bestaat uit verschillende toepassingen. De Essentials-benchmark simuleert videobellen, webbrowsen en het starten van applicaties. In deze test wordt de cpu niet zwaar belast en is een vlotte ssd bijvoorbeeld van belang. Ook bij het productiviteitsonderdeel horen de XPS 13 en Slim 9 niet per se bij de snelste laptops. Pas bij zware belasting met behulp van foto- en videobewerkingssoftware en opnieuw rendering, blijkt het voordeel van de veertien cores van de 1280P-processor. DaVinci Resolve 16 - 4K Video Laptop Cpu/soc Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter) ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS 5m44s Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P 8m5s Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P 8m41s Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U 9m32s Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P 10m31s ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U 13m MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 14m42s Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7 18m54s Dell XPS 13 9300 Ci7-1065G7 20m28s Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7 22m28s Het is dus geen wonder dat de 1280P-chips het bijzonder goed doen in een andere soort rendering, namelijk dat van video. Resolve weet alle cores goed te benutten en de 1280P-chips zijn bijzonder vlot, helemaal als je ze vergelijkt met de 1165G7-processors, wat een tijd lang het snelste was dat Intel kon leveren voor dunne laptops. Tot slot kijken we nog of de laptops last hebben van throttling. Throttling vindt vooral plaats wanneer een processor te warm wordt en zijn kloksnelheid moet verlagen, maar het kan ook gebeuren wanneer de processor een bepaalde tijd op zijn maximale turbosnelheid heeft gedraaid. De XPS 13 9310 die we eerder testten, had last van dat eerste probleem. De lijn van de rendertijd gaat op en neer omdat de processor te warm wordt, terugklokt, afkoelt, en vervolgens weer sneller kan draaien. De nieuwe XPS 13 heeft daar gelukkig weinig last van. Toch vindt er wel throttling plaats, want de grafiek vertoont een langzaam stijgende lijn. De rendertijd begint bij 20 seconden en na 20 minuten bedraagt die 30 seconden. Het is niet zo dramatisch als bij de oude XPS 13, maar ook niet zo goed als de Slim 9. Die begint iets langzamer, op 21 seconden, maar blijft na run 4 op 24 seconden hangen. Bij langdurige belasting zal de Slim 9 daarom sneller zijn dan de XPS 13.

Beeldkwaliteit

Op gebied van schermen is er een flink verschil tussen de twee laptops en bij Lenovo krijg je duidelijk meer waar voor je geld. De Slim 9 is voorzien van een oledscherm en inherent aan die techniek is dat het contrast oneindig hoog is. Bovendien kan het scherm hdr-beelden mooi weergeven en daarom mag het het DisplayHDR True Black 500- en het Dolby Vision-label dragen. Daar houdt het feest niet op, want het scherm is ook nog eens aanraakgevoelig en heeft een verversingssnelheid van 90Hz, wat een iets soepelere ervaring geeft dan de standaard 60Hz. De XPS 13 heeft een schermresolutie van 1920x1200 pixels, en verder niks. Hij heeft geen spannende labels of hoge frequenties, maar gewoon een ips-lcd. Het Dell-scherm lijkt daardoor niet veel voor te stellen, maar uit de metingen die we met behulp van onze colorimeter en Calman-software hebben uitgevoerd, blijkt het een prima scherm in de lcd-klasse te zijn. De maximale helderheid is hoger dan die van het oledscherm in de Lenovo, maar een fractie lager dan bij zijn voorganger, die we eerder testten. Vooral het contrast van de XPS 13 is indrukwekkend hoog, en dat voor een lcd, want oledschermen doen het met hun oneindig hoge contrast altijd beter. Ook als het gaat om kleurbereik doen de oledschermen het beter. De XPS 13 geeft netjes bijna alle sRGB-kleurtjes weer, maar de Yoga Slim 9 gaat daar nog eens dik overheen en kan alle Display P3-kleuren weergeven, en heeft meerdere profielen voor bijvoorbeeld sRGB en Adobe RGB. We checken hoe accuraat die kleuren worden weergegeven met de colorimeter en in het geval van de XPS 13 komen we op bovenstaande resultaten uit. Zeggen de screenshots je niets, dan is het belangrijkste het getalletje dat achter 'dE' staat. Is dat lager dan drie, dat is hier ook het geval, dan is het scherm prima gekalibreerd. Er zit iets te weinig rood in het grijs, waardoor de kleurtemperatuur net te hoog uitkomt, maar zoals gezegd: dit scherm is gewoon goed gekalibreerd. Lenovo heeft het scherm van de Slim 9 echter nog wat beter afgesteld. De linker twee screenshots laten zien hoe het scherm presteert in sRGB-modus en daarbij zien we een nog lagere afwijking dan bij de XPS 13. Zetten we het scherm op het Display P3-profiel, dan is er te weinig groen ten opzichte van rood en blauw aanwezig, wat een afwijking van 4,2ΔE oplevert. Dat is niet perfect, maar aan de andere kant kan de XPS 13 helemaal geen gamut breder dan sRGB weergeven en die mogelijkheid heb je bij de Yoga Slim 9 wel. Er is dus niets mis met de lcd van de XPS 13. Sterker nog, hij is een van de beste in zijn soort. Maar kijk je graag films, of wil je graag de optie hebben voor een groter kleurbereik, scherper beeld of een soepeler ogende weergave, dan is het scherm van de Yoga Slim 9 een interessantere keuze dan de Dell-lcd. Oled versus lcd In deze review hebben we ervoor gekozen twee laptops op prijs te vergelijken. De XPS 13 Plus en Yoga Slim 9 kosten allebei 2000 euro. Dat levert, als je naar het scherm kijkt, een wat scheve vergelijking op, omdat Lenovo voor dat geld een oledscherm levert, terwijl Dell het bij een lcd houdt. Dell kan zijn XPS 13 Plus eventueel ook met oledscherm leveren. Dat scherm biedt zelfs een hogere resolutie dan dat van de Slim 9: 3456x2160 pixels. De refreshrate is 60Hz en volgens Dell zou de helderheid 400cd/m² moeten bedragen. Toen we aan deze review begonnen, kostte de XPS 13 Plus met oledscherm nog 2500 euro, maar tot half september is de XPS 13 Plus met oledscherm voor 2000 euro te krijgen.

Geluidsproductie en accuduur

Zoals uit de benchmarks is gebleken, hebben beide laptops een vlotte processor die ook wel wat energie kan verstoken. Die energie komt in de vorm van warmte vrij en het is de taak van de ventilators om die warmte af te voeren. Hoeveel herrie die ventilators maken, meten we met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50 centimeter afstand, in een hoek van 45 graden. Dat doen we in vier scenario's. WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB. Dat er een vlotte processor in de laptops zit, zie je ook wel terug in de geluidstest. Bij browsen staat de ventilator van de XPS 13 nog stil, maar die van de Slim 9 draait al zachtjes. Hiervan zul je vermoedelijk nauwelijks last hebben. Zetten we de laptops aan het werk met behulp van PCMark 10, dan loopt de geluidsdruk aardig op. Het lijkt erop dat de ventilatorsnelheid van vooral de Lenovo gericht is op koele hardware en niet op een zo laag mogelijke geluidsproductie. Wanneer we de belasting nog wat verhogen met behulp van Blender, zien we dat de Lenovo niet veel extra herrie gaat maken. De XPS 13 doet er dan nog een schepje bovenop, terwijl die in de andere twee scenario's juist stiller bleek. Accuduur Van een ultrabook, pardon, Intel EVO-laptop, mag je een aardige accuduur verwachten. Hoe lang dat precies is, kunnen we niet precies terugvinden bij Intel. De fabrikant spreekt van '9 uur reallife accuduur' op laptops met een full-hd-scherm, maar het is niet duidelijk op welke manier die test is uitgevoerd. Wij draaien onze accutests in ieder geval bij een helderheid van 180cd/m² en doen dat in twee scenario's. De eerste is webbrowsen en daarbij scrollen we een vaste set websites door, net zo lang totdat de accu leeg is. De accuduur die we bij beide laptops halen, is enigszins teleurstellend. De XPS 13 Plus haalt een nette dertien uur en dat is beter dan zijn voorganger, maar die hebben we met energieslurpend 4k-scherm getest. Kijken we naar de XPS 13 die daar weer voor kwam, de 9300, dan zien we nog een 1,5 uur langere accuduur. Wellicht is Alder Lake niet zo zuinig, of kost het verlichten van de tiptoetsen veel energie. Van de Slim 9 hadden we eigenlijk meer verwacht. De grootste energieslurper bij die laptop is het scherm, dankzij de hoge resolutie en het feit dat het een oledscherm is, dat bij het weergeven van lichte kleuren vaak meer gebruikt dan een lcd. Lenovo heeft daarom een lel van een accu, van 75Wh, in de Slim 9 gestopt. Toch komen we uit op slechts 8,5 uur. Dat klinkt op zich als een prima accuduur, maar in de praktijk zul je waarschijnlijk lager uitkomen, want dan zullen er meer programma's op de achtergrond draaien. Ook van de accuduur in de PCMark-accutest raken we niet onder de indruk. De Slim 9 haalt iets meer dan drie uur en de XPS 13 een half uur langer. Daarbij moet gezegd worden dat de prestaties een stuk beter zijn dan bij bijvoorbeeld de Zenbook 13, die een lange accuduur heeft, maar flink is 'geknepen' als er op de accu wordt gewerkt. De fabrikanten hebben dus de nadruk op snelheid gelegd, wanneer je op de accu werkt.

Conclusie