Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 06:01 153

Wat biedt een laptop van 2000 euro?

Dell XPS 13 en Lenovo Slim 9 met Intel EVO

31-08-2022 • 06:01

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Dell XPS 13

  • Dell XPS 13
  • Lenovo Yoga Slim 9

Samengevat

Dell heeft met de XPS 13 Plus een bijzonder compacte en snelle laptop gebouwd, met een uniek uiterlijk. De 'verborgen' toetsenbordrij en touchpad zien er strak uit, maar hebben praktisch vooral nadelen. De i7-1280P-processor is vlot, maar heeft bij langdurige belasting wel last van throttling. Het scherm is, voor een lcd, van uitstekende kwaliteit, met een hoog contrast en goede kalibratie. De XPS 13 zit helaas krap in de aansluitingen, want er is slechts twee maal USB-C en zelfs de hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5)

Prijs bij publicatie: € 1.999,-

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Samengevat

Voor 2.000 euro krijg je bij Lenovo een laptop met een opvallend ontwerp en Intels snelste 28W-processor van dit moment. Die cpu is snel en verder is er een prachtig oledscherm aanwezig met een hoge resolutie en een 90Hz-verversingsfrequentie. Dat scherm vreet helaas energie en ondanks de grote batterij is de accuduur van de Slim 9 niet bijzonder. Wel bijzonder is dat je een hoes en een USB-C-dock bij de laptop krijgt; dat komt niet vaak voor, maar vinden we wel bij een laptop van deze prijs horen.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH)

Prijs bij publicatie: € 2.009,-

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Stel, je bent op zoek naar een lichte, compacte laptop: een ultrabook, zoals Intels marketingafdeling dat in 2011 doopte. Dan ben je in principe voor 1.000 euro klaar. Dan heb je een laptop met een vlotte Intel- of AMD-processor, 16GB geheugen en een ssd van 512GB. Maar wat nou als je meer dan dat wilt? Wat nou als je het dubbele uitgeeft? Dan begeef je je in het prijssegment van de compacte topmodellen. Bij Dell krijg je voor dat geld een XPS 13, terwijl Lenovo de Yoga Slim 9 verkoopt, beide voorzien van Intels EVO-badge. Wat je precies voor dat geld krijgt, lees je in deze review.

Dell XPS 13

Als je Dells XPS 13 uit de doos haalt, denk je in eerste instantie: 'Is dit het?' Bij de XPS 13 Plus heeft Dell voor minimalisme gekozen. De laptop dankt zijn naam aan het 13,4"-scherm en het apparaat zelf is maar iets groter dan dat. Dell heeft de schermrandjes aan alle vier de kanten heel smal gehouden, wat de hele XPS 13 een bijzonder compacte laptop maakt. Bovendien heeft Dell hem 1,22 kilogram licht weten te houden, wat dat gevoel alleen maar versterkt.

Dell XPS 13 9320

Het minimalistische houdt echter niet op bij de afmetingen, want het lijkt alsof Dell de bovenste toetsenrij en touchpad weg heeft gelaten. Die zijn er echter wel gewoon. De touchpad zit precies waar je hem zou verwachten en beslaat ongeveer het gebied tussen de linkerkant van de spatiebalk en de rechterkant van de rechter alt-toets. Je kunt het oppervlak zelfs indrukken en dan voelt het alsof de touchpad daadwerkelijk omlaagbeweegt. Dat is niet het geval, maar door de haptische feedback die de trilmotortjes onder de touchpad geven, lijkt het wel zo. De onzichtbare touchpad heeft wel twee nadelen. De eerste zie je al aankomen: je weet niet precies waar het aanraakgevoelige deel van de touchpad begint en ophoudt. Daardoor zit je af en toe vruchteloos met je vinger over de polssteun te swipen. Het tweede nadeel is de handpalmdetectie, of eigenlijk de matige werking ervan. Tijdens het tikken van deze alinea registreerde de touchpad al twee keer een klik die niet bedoeld was. Misschien komt dat ook wel doordat de polssteun en touchpad hetzelfde aanvoelen, waardoor je handen onbewust niet meer van de touchpad wegblijven.

Niet alleen bij de touchpad staat Dells minimalistische esthetiek functionaliteit in de weg. Ook bij de bovenste toetsenrij hebben 'ouderwetse' knoppen het veld moeten ruimen voor tiptoetsen. Het lijkt een beetje op de huidige trend bij auto's, waarbij touchscreens fysieke knoppen vervangen en je, bij wijze van spreken, drie submenu's door moet scrollen voordat je je richting kunt aangeven. Het mag duidelijk zijn dat we geen fan zijn van touchscreens in auto's en evenmin van Dells tiptoetsen. Iedere keer dat je een F-toets, escape of delete wilt gebruiken, zul je je aandacht moeten verleggen naar het toetsenbord. Blind een toets aanslaan is er niet meer bij en voor veel gebruikers zal dat de productiviteit niet ten goede komen.

Dell XPS 13 9320Dell XPS 13 9320Dell XPS 13 9320

Het laatste minimalistische puntje zit hem in de aansluitingen. Er is twee maal USB 4 aanwezig en daar zul je het mee moeten doen. Een verloopstukje van USB-C naar USB-A zit er gelukkig bij. Een 3,5mm-jackaansluiting zit er niet op, al krijg je er wel een verloopkabeltje voor meegeleverd. Maak je daar gebruik van, dan kost dat je een USB-C-aansluiting. Wil je tegelijk de laptop opladen, dan zitten je poorten al vol. Een dockje aanschaffen is bij deze laptop dus vrijwel noodzakelijk.

Dell XPS 13 9320 toboDell XPS 13 9320 toboDell XPS 13 9320 tobo

We noemden hierboven al dat de XPS 13 onder Intels EVO-label valt. Dat is een stickertje dat fabrikanten van Intel op hun laptop mogen plakken als die aan een aantal eisen voldoet. Een van die eisen is dat er een Intel-processor in zit, samen met een wifikaart van Intel. Er worden ook eisen gesteld aan de accuduur en de snelheid waarmee een laptop ontwaakt uit stand-by. Als koper moet je daardoor ervan uit kunnen gaan dat je met een EVO-laptop een knap stukje hardware in huis haalt. Tenminste, dat is het idee, want hoewel de XPS 13 de EVO-sticker heeft, voldoet hij niet helemaal aan de eisen: er zit namelijk een 720p-webcam in, terwijl er eigenlijk een 1080p-camera in zou moeten zitten. Die lagere resolutie zie je terug in scherpte als je hem met de Lenovo vergelijkt. Daarnaast heeft de Dell-camera een beperktere beeldhoek. De camera heeft gelukkig wel ondersteuning voor inloggen met behulp van gezichtsherkenning en als je daar geen gebruik van wilt maken, is er ook nog een vingerafdrukscanner aanwezig. De speakers zijn door het minimalistische design verplaatst naar de onderkant van de behuizing, wat de verstaanbaarheid tijdens gesprekken niet ten goede komt.

Lenovo Yoga Slim 9

Lenovo's Yoga Slim 9 is een heel andere laptop dan de XPS 13 van Dell. Ze hebben dezelfde processor, hetzelfde EVO-labeltje en dezelfde prijs, maar Lenovo's idee van een luxe ultrabook verschilt behoorlijk van dat van Dell. Waar de XPS 13 compact en minimalistisch is, kiest Lenovo juist voor een uitbundig ontwerp, met opvallende, afgeronde randen. Het ontwerp doet aan dat van de Apple iPhone X denken, die ook voorzien is van glimmende, afgeronde zijkanten. Een glazen achterkant, zoals de iPhone, heeft de Slim 9 ook, hoewel die in dit geval, gelukkig, van plastic is gemaakt. De kleur noemt Lenovo 'havermoutpap' (ja, echt). Die is grijs, maar er zit ook een beetje rood in, en het is sterk afhankelijk van de kleur van het omgevingslicht of de laptop meer richting roze of bruin neigt.

Lenovo Yoga Slim 9

De Slim 9 is met zijn 14"-schermdiagonaal iets groter dan de XPS 13 en ook iets zwaarder: 1,37 kilogram. Aan de esthetische kwaliteiten van de afgeronde randen moeten we nog wennen, maar het pakt lekker beet en de Slim 9 voelt bovendien stevig aan. De behuizing is van aluminium gemaakt en hoewel de onderste schermrand niet zo smal is als bij de XPS 13, heeft Lenovo de omvang voor een 14"-laptop erg compact gehouden. In tegenstelling tot Dell heeft Lenovo wel een 1080p-camera in de bovenste schermrand weten te proppen en bovendien is er ook hier ondersteuning voor gezichtsherkenning. Een vingerafdrukscanner ontbreekt, dus je kunt niet kiezen, zoals bij de XPS 13.

De grotere behuizing zorgt ervoor dat de Slim 9 wat meer ruimte voor aansluitingen heeft. Twee stuks USB 4 aan de linkerkant en eentje rechts, naast de aan-uitknop. Daar zit ook het schuifje om de webcam uit te schakelen. In tegenstelling tot de XPS 13 heeft de Slim 9 gewoon een hoofdtelefoonaansluiting. Daar blijft het echter niet bij, want Lenovo levert een klein dockje mee, met HDMI, VGA en USB-A erop. Daarnaast krijg je ook een hoes bij de laptop. Dat is iets wat we niet vaak zien, maar voor deze prijs vinden we het erbij horen. De grotere behuizing van de Slim 9 heeft nog een voordeel en dat is dat het geluid beter klinkt. Er is, voor zover je daarvan kunt spreken, meer 'laag' aanwezig in het geluid dat de Slim 9 produceert en de speakeropeningen zitten aan weerszijden van het toetsenbord, waar bij de XPS 13 geen ruimte voor is.

Lenovo Yoga Slim 9Lenovo Yoga Slim 9Lenovo Yoga Slim 9Lenovo Yoga Slim 9

De touchpad van de Slim 9 is, in tegenstelling tot de XPS 13, gewoon zichtbaar, en werkt erg fijn. Het heeft een glazen oppervlak en een prettig groot formaat. Het toetsenbord valt wel tegen. De knoppen hebben sowieso erg weinig travel en een onduidelijke aanslag, waardoor je niet duidelijk aanvoelt of je de toets ver genoeg hebt ingedrukt. Dat gebeurt vooral als je een toets niet recht van boven raakt.

Specificaties en benchmarks

We hebben de XPS 13 Plus en de Yoga Slim 9 uitgezocht op hun overeenkomstige prijs en processor, de Core i7-1280P. Bij beide laptops is 16GB geheugen aanwezig en als onderdeel van Intels EVO-platform zit er ook een Wi-Fi 6E-kaart in. Lenovo stopt voor hetzelfde geld wel een grotere ssd in de Slim 9, maar het grootste verschil tussen de twee zit hem wel in het scherm, want Lenovo biedt een oledscherm met hogere resolutie voor hetzelfde geld.

Dell XPS 13 Plus Lenovo Yoga Slim 9 (82T0002JMH - getest)
(82T00047MH - identieke specs)
Processor Intel Core i7-1280P Intel Core i7-1280P
Cores/threads 14/20 (6P+8E) 14/20 (6P+8E)
Max. klokfrequentie 4,8GHz (P-cores) en 3,6GHz (E-cores) 4,8GHz (P-cores) en 3,6GHz (E-cores)
Gpu Intel Iris Xe 96eu Intel Iris Xe 96eu
Werkgeheugen 16GB LPDDR5-5200 16GB LPDDR5-5400
Ssd Samsung PM9A1 512GB Samsung PM981 1TB
Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Scherm 13,4", 1920x1200 pixels, ips, mat 14", 2880x1800 pixels, oled, touch, 90Hz
Schermpaneel LG LGD06CE Lenovo LEN140WQ+
Gewicht 1,22 kilogram 1,37 kilogram
Acu 55Wh 75Wh
Besturingssysteem Windows 11 Pro Windows 11 Home

Beide laptops zijn voorzien van de snelste processor die Intel in een 28W-jasje levert, de 1280P. Dat is een processor met zes snelle P-cores en acht efficiënte E-cores. Dat zijn in totaal dus veertien cores en omdat de P-cores hyperthreading hebben, zijn er in totaal twintig threads beschikbaar.

Dell XPS 13 9320 Lenovo Slim 9Dell XPS 13 9320 Lenovo Slim 9

De keuze voor LPDDR5-geheugen betekent dat bij beide laptops het geheugen niet vervangbaar is. De ssd is eventueel wel vervangbaar. Bij de XPS 13 gaat het om een gebruikelijk exemplaar van 80mm lang, die verstopt is onder een koperen koellichaam. In het geval van de Lenovo gaat het om een wat exotischere, 42mm lange ssd.

Benchmarks

De i7-1280P is Intels snelste 28W-processor en ook de enige in die klasse die over zes P-cores beschikt. Het is een flinke stap ten opzichte van de Tiger Lake-processors van de elfde generatie, die over maximaal vier cores konden beschikken. In de onderstaande benchmarks hebben we de vorige generaties Slim 9 en XPS 13 opgenomen en daaruit blijkt dat de nieuwe chip een enorme prestatieverbetering biedt.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
14.565
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
12.978
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
12.699
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
11.740
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
10.304
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
10.223
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
9.683
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
8.958
Apple MacBook Air 2022 M2 M2 8-core
8.617
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
6.075
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
5.244
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
5.223
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
4.975
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
1.788
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
1.759
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
1.714
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
1.682
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
1.659
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
1.590
Apple MacBook Air 2022 M2 M2 8-core
1.583
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
1.562
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
1.461
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
1.434
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
1.432
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
1.425
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
1.366

In Cinebench worden alle veertien cores optimaal benut en behalen de twee laptops een indrukwekkende score. Dat is ook het geval wanneer er slechts een core belast wordt, in de singlecoretest.

  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Night Raid - Cpu
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS Rad. 680M
50.684
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
23.274
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
20.478
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
19.018
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
18.672
Framework Laptop Professional Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
18.453
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
18.339
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
17.289
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U Rad. RX Vega 8
16.190
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
15.287
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
13.802
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
13.026
Dell XPS 13 9300 Ci7-1065G7 Iris Plus
10.694
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS Rad. 680M
85.907
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
29.167
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
23.913
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
23.407
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
22.822
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
22.587
Framework Laptop Professional Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
21.614
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
21.109
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
19.896
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U Rad. RX Vega 8
17.859
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
16.655
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
14.559
Dell XPS 13 9300 Ci7-1065G7 Iris Plus
11.652
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS Rad. 680M
15.251
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
11.289
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U Rad. 680M
10.852
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
10.663
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U Rad. RX Vega 8
10.586
Framework Laptop Professional Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
10.091
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P Iris Xe G7 96EUs
9.221
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7 Iris Xe G7 96EUs
9.197
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
8.878
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
8.536
Dell XPS 13 9300 Ci7-1065G7 Iris Plus
7.297
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
6.610
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
5.830

Ook in 3DMark zijn de twee laptop lekker vlot. Op het gebied van grafische prestaties moeten ze alleen wel de gpu in AMD's nieuwste processor voor zich dulden. De Radeon 680M is vlotter dan de Iris Xe-chip, die Intel ongewijzigd overnam uit de Tiger Lake-chips. De score van de Zephyrus G14 is behaald met de RX6800S-gpu waarover de laptop ook beschikt en dat verklaart het grote verschil in graphicsscore. In 3DMark wordt ook duidelijker dat de nieuwe chips sneller zijn, maar dat het verschil in een gamescenario niet zo gigantisch is als een rendertaak als Cinebench dat doet lijken.

  • PCMark 10 Extended
  • PCMark 10 Essentials
  • PCMark 10 Productivity
  • PCMark 10 Digital Content Creation
  • PCMark 10 Gaming
PCMark 10 Extended
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
9.499
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
5.809
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
5.486
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
5.378
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
5.233
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
5.169
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
5.168
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
4.922
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
4.914
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
4.751
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
4.660
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
4.255
PCMark 10 Essentials
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
11.324
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
11.232
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
10.781
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
10.644
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
10.561
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
10.293
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
10.247
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
10.080
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
9.841
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
9.807
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
8.796
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
8.757
PCMark 10 Productivity
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
9.665
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
8.992
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
8.755
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
8.343
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
7.347
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
7.115
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
6.991
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
6.959
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
6.914
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
6.797
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
6.706
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
6.220
PCMark 10 Digital Content Creation
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
11.291
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
7.283
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
7.168
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
7.019
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
6.264
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
6.153
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
5.978
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
5.792
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
5.685
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
4.918
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
4.747
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
4.747
PCMark 10 Gaming
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
19.139
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
5.105
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
4.719
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
4.694
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
4.421
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
4.377
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
4.260
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
4.260
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
4.014
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
3.429
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
3.021
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
2.601

PCMark 10In PCMark 10 wordt het verschil tussen een Cinebench-render en een realistische belasting nog eens verduidelijkt. We draaien de uitgebreide benchmark van PCMark 10, die bestaat uit verschillende toepassingen. De Essentials-benchmark simuleert videobellen, webbrowsen en het starten van applicaties. In deze test wordt de cpu niet zwaar belast en is een vlotte ssd bijvoorbeeld van belang.

Ook bij het productiviteitsonderdeel horen de XPS 13 en Slim 9 niet per se bij de snelste laptops. Pas bij zware belasting met behulp van foto- en videobewerkingssoftware en opnieuw rendering, blijkt het voordeel van de veertien cores van de 1280P-processor.

DaVinci Resolve 16 - 4K Video
Laptop Cpu/soc Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
5m44s
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
8m5s
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
8m41s
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen 7 5800U
9m32s
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
10m31s
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
13m
MSI Prestige 14 Evo A11M Ci7-1195G7
14m42s
Lenovo Yoga Slim 9 (2021) Ci7-1165G7
18m54s
Dell XPS 13 9300 Ci7-1065G7
20m28s
Dell XPS 13 9310 Ci7-1165G7
22m28s

Het is dus geen wonder dat de 1280P-chips het bijzonder goed doen in een andere soort rendering, namelijk dat van video. Resolve weet alle cores goed te benutten en de 1280P-chips zijn bijzonder vlot, helemaal als je ze vergelijkt met de 1165G7-processors, wat een tijd lang het snelste was dat Intel kon leveren voor dunne laptops.

Tot slot kijken we nog of de laptops last hebben van throttling. Throttling vindt vooral plaats wanneer een processor te warm wordt en zijn kloksnelheid moet verlagen, maar het kan ook gebeuren wanneer de processor een bepaalde tijd op zijn maximale turbosnelheid heeft gedraaid. De XPS 13 9310 die we eerder testten, had last van dat eerste probleem. De lijn van de rendertijd gaat op en neer omdat de processor te warm wordt, terugklokt, afkoelt, en vervolgens weer sneller kan draaien. De nieuwe XPS 13 heeft daar gelukkig weinig last van. Toch vindt er wel throttling plaats, want de grafiek vertoont een langzaam stijgende lijn. De rendertijd begint bij 20 seconden en na 20 minuten bedraagt die 30 seconden. Het is niet zo dramatisch als bij de oude XPS 13, maar ook niet zo goed als de Slim 9. Die begint iets langzamer, op 21 seconden, maar blijft na run 4 op 24 seconden hangen. Bij langdurige belasting zal de Slim 9 daarom sneller zijn dan de XPS 13.

Beeldkwaliteit

Op gebied van schermen is er een flink verschil tussen de twee laptops en bij Lenovo krijg je duidelijk meer waar voor je geld. De Slim 9 is voorzien van een oledscherm en inherent aan die techniek is dat het contrast oneindig hoog is. Bovendien kan het scherm hdr-beelden mooi weergeven en daarom mag het het DisplayHDR True Black 500- en het Dolby Vision-label dragen. Daar houdt het feest niet op, want het scherm is ook nog eens aanraakgevoelig en heeft een verversingssnelheid van 90Hz, wat een iets soepelere ervaring geeft dan de standaard 60Hz.

De XPS 13 heeft een schermresolutie van 1920x1200 pixels, en verder niks. Hij heeft geen spannende labels of hoge frequenties, maar gewoon een ips-lcd. Het Dell-scherm lijkt daardoor niet veel voor te stellen, maar uit de metingen die we met behulp van onze colorimeter en Calman-software hebben uitgevoerd, blijkt het een prima scherm in de lcd-klasse te zijn.

  • Helderheid wit
  • Contrast
  • sRGB-dekking
  • DCI-P3-dekking
Helderheid wit
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Dell XPS 13 9300 1920x1200 13,4"
600
Apple MacBook Air 2022 M2 2560x1664 13,6"
497
Dell XPS 13 9310 3840x2400 13,4"
493
ASUS ROG Zephyrus G14 2560x1600 14"
472
Dell XPS 13 Plus 9320 1920x1200 13,4"
431
Samsung Galaxy Book2 Pro 1920x1080 15,6"
377
Lenovo Yoga Slim 9 2880x1800 14"
353
Lenovo IdeaPad 5 Pro 2240x1400 14"
348
ASUS ZenBook 13 OLED 2880x1800 13,3"
337
Samsung Galaxy Book2 1920x1080 15,6"
325
Lenovo Yoga Slim 7 2560x1600 13,3"
307
MSI Prestige 14 Evo A11M 1920x1080 14"
285
Contrast
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Dell XPS 13 Plus 9320 1920x1200 13,4"
2618:1
Dell XPS 13 9300 1920x1200 13,4"
1852:1
MSI Prestige 14 Evo A11M 1920x1080 14"
1841:1
Dell XPS 13 9310 3840x2400 13,4"
1700:1
Lenovo IdeaPad 5 Pro 2240x1400 14"
1579:1
Apple MacBook Air 2022 M2 2560x1664 13,6"
1446:1
Lenovo Yoga Slim 7 2560x1600 13,3"
1262:1
ASUS ROG Zephyrus G14 2560x1600 14"
970:1
Samsung Galaxy Book2 1920x1080 15,6"
956:1
sRGB-dekking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book2 Pro 1920x1080 15,6"
150,9
ASUS ZenBook 13 OLED 2880x1800 13,3"
147,3
Dell XPS 13 9310 3840x2400 13,4"
114,6
Lenovo Yoga Slim 9 2880x1800 14"
100,0
Apple MacBook Air 2022 M2 2560x1664 13,6"
99,9
Dell XPS 13 9300 1920x1200 13,4"
99,8
Lenovo IdeaPad 5 Pro 2240x1400 14"
99,5
ASUS ROG Zephyrus G14 2560x1600 14"
95,1
Lenovo Yoga Slim 7 2560x1600 13,3"
94,9
Dell XPS 13 Plus 9320 1920x1200 13,4"
93,1
Samsung Galaxy Book2 1920x1080 15,6"
64,8
DCI-P3-dekking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book2 Pro 1920x1080 15,6"
100,0
ASUS ZenBook 13 OLED 2880x1800 13,3"
100,0
Apple MacBook Air 2022 M2 2560x1664 13,6"
98,7
Lenovo Yoga Slim 9 2880x1800 14"
97,4
Dell XPS 13 9310 3840x2400 13,4"
84,0
Dell XPS 13 9300 1920x1200 13,4"
79,2
Lenovo IdeaPad 5 Pro 2240x1400 14"
76,7
Lenovo Yoga Slim 7 2560x1600 13,3"
72,1
ASUS ROG Zephyrus G14 2560x1600 14"
70,5
Dell XPS 13 Plus 9320 1920x1200 13,4"
68,6
Samsung Galaxy Book2 1920x1080 15,6"
47,8

De maximale helderheid is hoger dan die van het oledscherm in de Lenovo, maar een fractie lager dan bij zijn voorganger, die we eerder testten. Vooral het contrast van de XPS 13 is indrukwekkend hoog, en dat voor een lcd, want oledschermen doen het met hun oneindig hoge contrast altijd beter. Ook als het gaat om kleurbereik doen de oledschermen het beter. De XPS 13 geeft netjes bijna alle sRGB-kleurtjes weer, maar de Yoga Slim 9 gaat daar nog eens dik overheen en kan alle Display P3-kleuren weergeven, en heeft meerdere profielen voor bijvoorbeeld sRGB en Adobe RGB.

Dell XPS 13 9320 kleurweergaveDell XPS 13 9320 kleurweergave

We checken hoe accuraat die kleuren worden weergegeven met de colorimeter en in het geval van de XPS 13 komen we op bovenstaande resultaten uit. Zeggen de screenshots je niets, dan is het belangrijkste het getalletje dat achter 'dE' staat. Is dat lager dan drie, dat is hier ook het geval, dan is het scherm prima gekalibreerd. Er zit iets te weinig rood in het grijs, waardoor de kleurtemperatuur net te hoog uitkomt, maar zoals gezegd: dit scherm is gewoon goed gekalibreerd.

Lenovo Yoga Slim 9 kleurweergaveLenovo Yoga Slim 9 kleurweergaveLenovo Yoga Slim 9 kleurweergaveLenovo Yoga Slim 9 kleurweergave

Lenovo heeft het scherm van de Slim 9 echter nog wat beter afgesteld. De linker twee screenshots laten zien hoe het scherm presteert in sRGB-modus en daarbij zien we een nog lagere afwijking dan bij de XPS 13. Zetten we het scherm op het Display P3-profiel, dan is er te weinig groen ten opzichte van rood en blauw aanwezig, wat een afwijking van 4,2ΔE oplevert. Dat is niet perfect, maar aan de andere kant kan de XPS 13 helemaal geen gamut breder dan sRGB weergeven en die mogelijkheid heb je bij de Yoga Slim 9 wel.

Er is dus niets mis met de lcd van de XPS 13. Sterker nog, hij is een van de beste in zijn soort. Maar kijk je graag films, of wil je graag de optie hebben voor een groter kleurbereik, scherper beeld of een soepeler ogende weergave, dan is het scherm van de Yoga Slim 9 een interessantere keuze dan de Dell-lcd.

Oled versus lcd

In deze review hebben we ervoor gekozen twee laptops op prijs te vergelijken. De XPS 13 Plus en Yoga Slim 9 kosten allebei 2000 euro. Dat levert, als je naar het scherm kijkt, een wat scheve vergelijking op, omdat Lenovo voor dat geld een oledscherm levert, terwijl Dell het bij een lcd houdt. Dell kan zijn XPS 13 Plus eventueel ook met oledscherm leveren. Dat scherm biedt zelfs een hogere resolutie dan dat van de Slim 9: 3456x2160 pixels. De refreshrate is 60Hz en volgens Dell zou de helderheid 400cd/m² moeten bedragen. Toen we aan deze review begonnen, kostte de XPS 13 Plus met oledscherm nog 2500 euro, maar tot half september is de XPS 13 Plus met oledscherm voor 2000 euro te krijgen.

Geluidsproductie en accuduur

Zoals uit de benchmarks is gebleken, hebben beide laptops een vlotte processor die ook wel wat energie kan verstoken. Die energie komt in de vorm van warmte vrij en het is de taak van de ventilators om die warmte af te voeren. Hoeveel herrie die ventilators maken, meten we met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50 centimeter afstand, in een hoek van 45 graden. Dat doen we in vier scenario's. WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
14,0
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
14,0
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
14,0
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
14,3
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
15,0
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
17,4
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
17,8
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
28,6
PCMark 10 Express - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
21,6
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
24,1
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
24,9
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
25,5
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
26,7
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
27,4
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
29,3
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
32,1
Blender - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Lenovo Yoga Slim 9 Ci7-1280P
31,9
Samsung Galaxy Book2 Pro Ci7-1260P
32,3
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
33,4
Dell XPS 13 Plus 9320 Ci7-1280P
37,9
Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600U
39,6
ASUS ZenBook 13 OLED Ryzen 7 6800U
41,1
Framework Laptop Professional Ci7-1280P
45,3
ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 6900HS
49,0

Dat er een vlotte processor in de laptops zit, zie je ook wel terug in de geluidstest. Bij browsen staat de ventilator van de XPS 13 nog stil, maar die van de Slim 9 draait al zachtjes. Hiervan zul je vermoedelijk nauwelijks last hebben. Zetten we de laptops aan het werk met behulp van PCMark 10, dan loopt de geluidsdruk aardig op. Het lijkt erop dat de ventilatorsnelheid van vooral de Lenovo gericht is op koele hardware en niet op een zo laag mogelijke geluidsproductie. Wanneer we de belasting nog wat verhogen met behulp van Blender, zien we dat de Lenovo niet veel extra herrie gaat maken. De XPS 13 doet er dan nog een schepje bovenop, terwijl die in de andere twee scenario's juist stiller bleek.

Accuduur

Van een ultrabook, pardon, Intel EVO-laptop, mag je een aardige accuduur verwachten. Hoe lang dat precies is, kunnen we niet precies terugvinden bij Intel. De fabrikant spreekt van '9 uur reallife accuduur' op laptops met een full-hd-scherm, maar het is niet duidelijk op welke manier die test is uitgevoerd. Wij draaien onze accutests in ieder geval bij een helderheid van 180cd/m² en doen dat in twee scenario's. De eerste is webbrowsen en daarbij scrollen we een vaste set websites door, net zo lang totdat de accu leeg is. De accuduur die we bij beide laptops halen, is enigszins teleurstellend. De XPS 13 Plus haalt een nette dertien uur en dat is beter dan zijn voorganger, maar die hebben we met energieslurpend 4k-scherm getest. Kijken we naar de XPS 13 die daar weer voor kwam, de 9300, dan zien we nog een 1,5 uur langere accuduur. Wellicht is Alder Lake niet zo zuinig, of kost het verlichten van de tiptoetsen veel energie.

Van de Slim 9 hadden we eigenlijk meer verwacht. De grootste energieslurper bij die laptop is het scherm, dankzij de hoge resolutie en het feit dat het een oledscherm is, dat bij het weergeven van lichte kleuren vaak meer gebruikt dan een lcd. Lenovo heeft daarom een lel van een accu, van 75Wh, in de Slim 9 gestopt. Toch komen we uit op slechts 8,5 uur. Dat klinkt op zich als een prima accuduur, maar in de praktijk zul je waarschijnlijk lager uitkomen, want dan zullen er meer programma's op de achtergrond draaien.

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple MacBook Air 2022 M2 52,6Wh M2 8-core
15u41m
Dell XPS 13 9300 52Wh Ci7-1065G7
14u43m
Dell XPS 13 Plus 9320 55Wh Ci7-1280P
13u16m
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
12u7m
MSI Prestige 14 Evo A11M 52Wh Ci7-1195G7
11u20m
Lenovo IdeaPad 5 Pro 56,5Wh Ryzen 5 5600U
11u17m
Lenovo Yoga Slim 7 50Wh Ryzen 7 5800U
10u54m
Samsung Galaxy Book2 Pro 68Wh Ci7-1260P
10u48m
Framework Laptop Professional 55Wh Ci7-1280P
10u23m
ASUS ROG Zephyrus G14 76Wh Ryzen 9 6900HS
10u20m
Samsung Galaxy Book2 54Wh Ci5-1235U
8u45m
Dell XPS 13 9310 52Wh Ci7-1165G7
8u40m
Lenovo Yoga Slim 9 75Wh Ci7-1280P
8u29m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
6u59m
Samsung Galaxy Book2 Pro 68Wh Ci7-1260P
4u56m
Samsung Galaxy Book2 54Wh Ci5-1235U
4u1m
Framework Laptop Professional 55Wh Ci7-1280P
3u48m
Dell XPS 13 Plus 9320 55Wh Ci7-1280P
3u32m
Lenovo Yoga Slim 9 75Wh Ci7-1280P
3u6m
ASUS ROG Zephyrus G14 76Wh Ryzen 9 6900HS
1u55m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 76Wh Ryzen 9 6900HS
7.493
Dell XPS 13 Plus 9320 55Wh Ci7-1280P
5.086
Lenovo Yoga Slim 9 75Wh Ci7-1280P
4.553
Samsung Galaxy Book2 54Wh Ci5-1235U
3.930
Samsung Galaxy Book2 Pro 68Wh Ci7-1260P
3.767
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
3.707
Framework Laptop Professional 55Wh Ci7-1280P
2.811
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 76Wh Ryzen 9 6900HS
8.417
Samsung Galaxy Book2 54Wh Ci5-1235U
7.735
Dell XPS 13 Plus 9320 55Wh Ci7-1280P
7.632
Framework Laptop Professional 55Wh Ci7-1280P
7.474
Samsung Galaxy Book2 Pro 68Wh Ci7-1260P
6.456
Lenovo Yoga Slim 9 75Wh Ci7-1280P
6.308
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
5.235
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Accucapaciteit (Wh) Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 76Wh Ryzen 9 6900HS
6.448
Dell XPS 13 Plus 9320 55Wh Ci7-1280P
5.388
Framework Laptop Professional 55Wh Ci7-1280P
4.535
Lenovo Yoga Slim 9 75Wh Ci7-1280P
4.495
Samsung Galaxy Book2 54Wh Ci5-1235U
4.036
Samsung Galaxy Book2 Pro 68Wh Ci7-1260P
3.695
ASUS ZenBook 13 OLED 67Wh Ryzen 7 6800U
2.944

Ook van de accuduur in de PCMark-accutest raken we niet onder de indruk. De Slim 9 haalt iets meer dan drie uur en de XPS 13 een half uur langer. Daarbij moet gezegd worden dat de prestaties een stuk beter zijn dan bij bijvoorbeeld de Zenbook 13, die een lange accuduur heeft, maar flink is 'geknepen' als er op de accu wordt gewerkt. De fabrikanten hebben dus de nadruk op snelheid gelegd, wanneer je op de accu werkt.

Conclusie

2.000 euro is veel geld, en wat krijg je daarvoor? In dit geval twee laptops met een verschillend uiterlijk, maar ook overeenkomsten.

Laten we met dat laatste beginnen: de duidelijkste overeenkomstigheid zit hem in de processor. Beide laptops zijn voorzien van een Core i7-1280P en dat is een vlotte chip, vooral in software waarbij alle veertien cores aangesproken worden. Niet ieder programma kan even handig van al die cores gebruikmaken, maar met zes snelle en acht langzame cores is Alder Lake in elk scenario een behoorlijke upgrade voor Tiger Lake, dat niet meer dan vier cores heeft. De Slim 9 weet die chip het beste koel te houden, want de XPS 13 Plus heeft bij langdurige belasting wel last van throttling.

Hoewel het uiterlijk van de laptops behoorlijk uiteenloopt, hebben ze als overeenkomst dat de behuizingen stevig aanvoelen en dat ze netjes afgewerkt zijn. Het zijn bovendien verschillende behuizingen en in beide gevallen zullen ze niet iedereen aanspreken. Bij de Lenovo is dat vanwege het opvallende uiterlijk met glimmende randen en de 'glazen' achterkant. In het geval van de XPS 13 is dat omdat het weglaten van een fysieke toetsenrij voor veel mensen de productiviteit niet ten goede zal komen. Bovendien heeft de verborgen touchpad een matige handpalmdetectie.

Als we naar de kwaliteit van de schermen kijken, krijg je bij de Lenovo Slim 9 meer waar voor je geld dan bij de XPS 13. Het oledscherm heeft een hogere resolutie, geeft meer kleuren weer en werkt zelfs op 90Hz, terwijl de lcd van de XPS 13 daar een beetje flets bij afsteekt. Maar, in zijn soort is het scherm van de XPS 13 erg goed, met een prima contrast en kalibratie en een wat hogere helderheid dan het oledpaneel van de Slim 9.

Een nadeel van het oledpaneel is dan weer de hogere energieconsumptie, wat een twee uur kortere accuduur oplevert in onze browsetest. We zijn van beide laptops niet onder de indruk van de accuduur. De hoge prijs betaalt zich dus niet uit in een uitzonderlijke accuduur.

Wat je voor dat geld wel krijgt, is die snelle Intel-processor, die we nog niet in veel andere laptops terugzien. Verder is er het opvallende uiterlijk, dat even wennen is bij de Slim 9 en bij de XPS 13 Plus het gebruiksgemak in de weg staat. Van de twee geteste laptops zouden we daarom eerder de Slim 9 dan de XPS 13 aanschaffen.

  • Dell XPS 13 Plus
  • Lenovo Yoga Slim 9

Pluspunten

Minpunten

Getest

Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5)

Prijs bij publicatie: € 1.999,-

Bekijk product

Pluspunten

Minpunten

Getest

Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH)

Prijs bij publicatie: € 2.009,-

Bekijk product

  • 82T0002JMH (getest)
  • 82T00047MH (identieke specs)

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Reacties (153)

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ShaiNe 31 augustus 2022 10:02
Beetje rare keuze om de Yoga Slim 9 voor te stellen als hét compacte topmodel van Lenovo.
Dan ga je toch voor de Lenovo Thinkpad X13 of zelfs de Thinkpad X1.
Beiden zijn 13" modellen van respectievelijk 1,2 en 0,9 kg. Ze zitten in hetzelfde prijssegment als de Yoga Slim 9, maar zijn een stuk duurzamer. Thinkpads zijn namelijk gemaakt om non stop te werken en hebben veel betere garantievoorwaarden dan deze Yoga.
Cinemaskoop @ShaiNe1 september 2022 17:10
Hoezo betere garantievoorwaarden? Is maar net welke garantie je er bij koopt toch? Over het algemeen hebben zakelijke machines standaard slechtere garantievoorwaarden dan consumenten modellen

Ik die dat die slim 9 versie van 1999 die bij Coolblue te krijgen is standaard al een garantie uibreiding heeft volgens de PSREF site van lenovo ( https://psref.lenovo.com/...lim_9_14IAP7?M=82T00047MH)

Er staat dat dit er in zit : "2Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Courier/Carry-in (5WS0T73704)"
ShaiNe @Cinemaskoop1 september 2022 21:16
  • Thinkpads krijgen meestal een betere support. Dat wordt al duidelijk als je moet bellen naar Lenovo. De supportafdeling voor zakelijke toestellen (Thinkpad) is een andere dan voor de consumententoestellen (Ideapad, Yoga). Niet lang geleden was het zelfs nog IBM die de support verzorgde.
  • Thinkpads komen standaard al met drie jaar on-site garantie i.p.v. dat het een upgrade is. Zeker van Thinkpads die tegen de 2000 euro gaan, ga je nooit een standaardgarantie van maar twee jaar depot vinden, zoals bij deze Yoga. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de garantieperiode minstens even lang moet zijn als de afschrijvingsduur van laptop en dat is altijd meer dan twee jaar.
  • Onderdelen van Thinkpads vind je gemakkelijker dan deze Yoga. Ieder onderdeel van een Thinkpad heeft namelijk een specifiek typenummer (FRU) wat het opzoeken vergemakkelijkt.
  • Thinkpads hebben meestal een MIL-STD-810 testprocedure doorlopen, waardoor ze bijvoorbeeld een val van een bepaalde hoogte zullen/kunnen overleven. Ook hebben ze in de meeste gevallen een morsbestendig toetsenbord.
  • In bedrijven is time money en willen ze dus geen tijd verliezen met defecte laptops. Daarom is een directe pechverhelping cruciaal. Als Lenovo (herhaaldelijk) niet in staat zou blijken om herstellingen af te handelen binnen de beloofde tijd, dan kan het wel eens zijn dat de IT-afdeling eens bij Dell of HP gaat kijken en bestellen ze na de afschrijving hun volgende batch laptops bij de concurrentie. De garantievoorwaarden zijn bij zakelijke laptops om die reden toch wel beter dan bij consumentenlaptops.

[Reactie gewijzigd door ShaiNe op 22 juli 2024 18:21]

Cinemaskoop @ShaiNe1 september 2022 23:51
Ook als een Thinkpad 3 jaar heeft dan zit er al een upgrade ingebakken net als bij deze yoga.

Er zit uiteraard verschil tussen de zakelijke en consumentenlijn. Maar je kan de garantie ook bij de consumentenproducten vrij goedkoop uitbreiden ook naar on-site. Bij deze yoga hoeft dat dus niet meer als je de versie koopt die coolblue oa verkoopt. Daar zit het al in
Jeroenneman 31 augustus 2022 07:42
Voor 2000 euro krijg je bij de XPS 13 2 USB-C poorten, en bij de Lenovo maar liefst 3...

Doe mij maar een mid-range laptop dan met
- grotere accu
- veel meer aansluitingen
Emielio @Jeroenneman31 augustus 2022 08:54
Ik ben er zo'een die heel veel geld uitgeeft aan zo'n ultraportable. En dan ga ik nog flink over dit budget heen, want mijn huidige X1 carbon heeft me 3048 euro gekost.
De overweging om zoveel geld uit te geven aan een ultraportable is: Zoveel mogelijk productiviteit met zo min mogelijk gewicht. Ik wissel ook altijd de standaard lader uit voor een 65watt GaN lader die net zo groot is als een telefoon lader.
Nu heeft toevallig de X1 Carbon wel weer veel poorten, maar mijn X1 Nano van vorig jaar had ook maar 2 USB-C poorten.
Maar waarom zo'n super lichte laptop?
Zoals ik al zei, veel productiviteit en weinig gewicht. Ik ben veel onderweg, en gebruik dus ook altijd een dual monitor setup, ook onderweg. En mijn laptop, inclusief tweede scherm, is nog steeds lichter en compacter dan een 15" budget laptop.
Mijn setup: dual 14" mobiele setup = 1,5kg
Gemiddelde 15" budget latptop = 1,6kg

Dus twee schermen, en nog steeds een compactere setup. Dit is heel waardevol als je meer onderweg moet werken dan thuis. En thuis gaat ie aan de dock.
stijnos1991 @Emielio31 augustus 2022 09:23
Ik begrijp dit ook niet helemaal. Die 100/200gram meer of minder op je rug lijkt me nou niet echt het verschil tussen een hernia wel of niet. We hebben het over het gewicht van een klein flesje water. Maar als dat voor de een een extra 1000 euro uitgeven verantwoord.. vrije markt he.
m0ridin
@stijnos199131 augustus 2022 09:41
Nou ja, punt is volgens mij niet alleen het gewicht he... Meer dat hij met een 2x14" setup productiever kan zijn en daarbij het gewicht nog eens minder is dan die enkele 15.6"...
Emielio @stijnos199131 augustus 2022 10:23
Het verschil is 600gram, en daardoor kan ik met ongeveer het zelfde gewicht twee schermen gebruiken. Ik kan je vertellen dat twee 14" schermen veel productiever zijn dan 1 15" scherm!!
Blokker_1999 @stijnos199131 augustus 2022 19:38
Kan nog leuker. Bij ons willen sommige collega's een lichtere laptop, want ze reizen toch zoveel en onze laptops zijn zwaar volgens hen. Maar dan zijn ze ook wel aan het lobbyen om daarnaast een iPad Pro met type cover te krijgen. Die moeten ze dan ook meenemen en die combo weegt nog eens meer dan onze huidige laptops. Daar gaat hun argument over het gewicht.
j1b2c3 @Blokker_19993 september 2022 08:53
Met 2 monitoren werken heeft vaak voordelen tov 1 monitor. Heb je een recente mac book kun je de ipad als 2de monitor gebruiken voor onderweg. Ja het is zwaarder maar je kunt wel veel productiever werken. Wil niet zeggen dat ze de ipad daar voor gaan gebruiken...
Jeroenneman @Emielio31 augustus 2022 09:29
100 gram meer of minder lijkt me nou niet het verschil maken. Dat is bij wijze van spreken een notitieboekje extra mee of niet.
Emielio @Jeroenneman31 augustus 2022 10:24
Bedenk wel dat ik voor ongeveer het zelfde gewicht een mobiele dualmonitor setup bij me heb he.
Bob Popcorn @Emielio31 augustus 2022 09:45
Welk externe scherm gebruik je? :)
Emielio @Bob Popcorn31 augustus 2022 10:54
Ik gebruik intehill schermen. Dat zijn de beste die ik tot nu toe kan vinden. Ik zit alleen al heel lang te wachten op hun OLED scherm, vooral nu mijn X1 een OLED heeft.
Berlinetta @Emielio31 augustus 2022 09:04
Gewicht met productiviteit betrekken is voor nieuw.
JacobsT @Emielio31 augustus 2022 11:48
Beetje off topic maar wat gebruik je dan precies als externe monitor?
Patriot @JacobsT31 augustus 2022 13:01
Emielio in 'Wat biedt een laptop van 2000 euro? - Dell XPS 13 en Lenovo Slim 9 met Intel EVO'
Lt.Mitchell @Emielio1 september 2022 16:56
Maar gaat hij dan niet snel aan het throtlen?
Had er bij mijn xps15 ontzettend veel last van (zeker als hij gewoon aan dock hing met scherm toe)
Tjahneee @Jeroenneman31 augustus 2022 08:23
Deze laptops zijn natuurlijk wel bedoeld voor mobiliteit in de zakelijke markt. Thuis of op de zaak gaat er een usb C hub erin met daar aan een monitor, toetsenbord en muis.

Maar inderdaad voor minder heb je een laptop met een rtx3070 en meer aansluitingen.
riotrick @Tjahneee31 augustus 2022 16:03
Inderdaad. ik heb de xps 13 plus (1280p,FHD) van m'n werk. Overigens zelf uitgezocht. Ik werk voornamelijk thuis en op kantoor. Op beide plekken staat een docking station klaar met externe monitoren e.d.

Voor mij is het dus vooral handig om al m'n werk bij de hand te hebben. En het apparaat moet snel genoeg zijn (ben developer). Ik reis regelmatig met de de trein van/naar kantoor. Deze 13 inch past prima op het uitklaptafeltje in de trein. Kan ik daar al makkelijk wat werk doen. Ik had hiervoor een xps 15. Dat ging opzich ook wel, maar dit staat toch wat comfortabeler.

Verder is het ook gewoon prettig om niet zo'n zware tas mee te hebben onderweg. Heb een kleine laptop-sleeve voor het vervoer. Al met al ben ik wel blij met dit kleine formaat.
twiet @Jeroenneman31 augustus 2022 11:10
Dat is mijn ervaring ook. Collega's met een oude XPS 13 met alleen 3 USB-C poorten kregen een Latitude 5320 met 2 USB-C poorten en daarnaast 2 USB-A poorten en een HDMI aansluiting. Ze zijn met die 'normale' poorten heel blij, omdat ze veel gemakkelijker allerlei verschillende apparaten kunnen aansluiten.
RAAF12 @Jeroenneman31 augustus 2022 18:00
En wel met een mat OLED scherm en geen storende ventilator. Ongeacht prijs selecteer ik daar op.
swhnld 31 augustus 2022 08:00
Wij gebruiken de XPS 13 op de zaak, zowel in de Ubuntu als Windows uitvoering, plus wat MacBooks voor de commerciële mensen.
Iedereen wil graag een zo klein mogelijk formaat laptop, maar de werkplekken thuis en op kantoor zijn ergonomisch correct met 2 beeldschermen, losse muis en toetsenbord, verstelbaar bureau en stoel, en USB-C dockingstation. Kortom, enige momenten dat de laptops in de praktijk losgekoppeld gebruikt worden is tijdens vergaderingen. En daar is het uiterlijk haast belangrijker dan de inhoud, zeker met externen is dat een gespreksonderwerp. En de XPS plus trekt die aandacht zeker.
woutsmelt @swhnld31 augustus 2022 11:07
Hier dezelfde setup. Alle laptops uit de XPS serie zijn nog in gebruik (>20). De oudste is inmiddels >6 jaar oud (9360). Vooral de mogelijkheid om zaken waaronder; ventilator, CMOS-batterij, scherm, toetsenbord, batterij en dergelijke (kostenefficiënt) te kunnen vervangen heeft de levensduur verlengd. De scepsis ten aanzien van onderdelen van Chinese webshops is afgenomen.
digibaro @woutsmelt31 augustus 2022 12:57
Ik heb nu 1 jaar een XPS13 in bezit. Nu heb ik daar toch wel de nodige problemen mee gehad. Zo vervormd het geluid door driver conflict, maakt de fan een ratelend geluid, fan hard bij basis belasting, werd hij bloedheet in stand-by laden, blijft niet in stand-by in een USB-C docking, Dell driver scan software niet te installeren. Allemaal dingen die bij een Dell Latitude (wel) voor elkaar zijn.
woutsmelt @digibaro31 augustus 2022 19:39
Begrijp me niet verkeerd, er is een waslijst aan zaken vervangen aan de laptops. Elk type binnen de XPS serie heeft zo z'n zwakke punten is mijn persoonlijke ervaring. De verbinding tussen scherm en body is een voorbeeld daarvan (9360) of inderdaad de geleverde ventilator bij een aantal latere uitgeleverde types. Maar bedrijfsmatig is de Total Cost of Ownership ondanks dat goed.

[Reactie gewijzigd door woutsmelt op 22 juli 2024 18:21]

Toin @swhnld31 augustus 2022 09:40
Van mij mag het scherm, touchpad en toetsenbord van de laptop af. Wordt alleen gebruikt i.c.m. externe schermen, toetsenbord/muis. Eigenlijk zou ik met een NUC blijer zijn. Kleiner en lichter.
lazershark @Toin31 augustus 2022 09:57
Wat een onzin is dat nu weer. Ik gebruik mijn laptop als los apparaat, en heb daarnaast een desktop. De laptop is gewoon handig om in de koffiebar of in de luchthaven eens wat te werken.

Dan moet je toch gewoon een NUC kopen? Dat apparaat bestaat toch al?
Toin @lazershark31 augustus 2022 13:45
Het is een laptop van de zaak. Ik werk alleen thuis of op kantoor. Een NUC wordt niet uitgeleverd.
_hennes @Toin31 augustus 2022 15:44
Herkendbaar. gemiddels werk levert alleen laptop. Bij ons specifiek allen dockingstations voor engineers, en dan een half aar wachttijd. Dus dan werk je met een laptop. Lijkt me redelijk normaal voor een werk laptop bij veel bedrijven.

Dus dan heb je een laptop. En een werkplek, dus scherm klep dicht, externe muis, extern toetsenboard, paar monitors, extern geluid (headset). Kortom, met een portable desktop.

Dus dan streven om een laptop zo gelijk mogelik te krijgen met een desktop setup is best begrijpbaar. (Of dat de goede oplossing is laat ik even in het midden).
Burning @Toin31 augustus 2022 10:25
Wat je beschrijft is eigenlijk gewoon de terugkeer naar vaste thin clients.
Toin @Burning31 augustus 2022 13:48
In feite wel, voor thuis en voor op kantoor.
Patriot @Toin31 augustus 2022 13:04
Ik snap niet waarom de anderen je zo afvallen. Ik heb dat gevoel ook, bij een andere productgroep. Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar een auto met de helft van de wielen, die geen brandstof gebruikt maar trapondersteuning heeft en die ik af en toe mee kan nemen in de trein.
Toin @Patriot31 augustus 2022 13:47
Vouwfiets?
Patriot @Toin31 augustus 2022 13:48
Het is een auto van de zaak, een vouwfiets wordt niet uitgeleverd.
tw_gotcha @Toin31 augustus 2022 10:45
Dan reis je misschien niet veel ? Ik zit veel in het buitenland, hotels en cursussen geven, soms verouderde apparatuur, en dat kan helemaal niet zomder scherm, toetsenbord etc. De NUCs bestaan al dus dan voldoet dat al aan je behoefte toch? En een NUC heeft ook een voeding nodig trouwens, die vergetren we altijd in dit soort reviews.
Toin @tw_gotcha31 augustus 2022 13:46
Nee, ik reis nooit met een laptop. Een NUC van zaak zou voor mij ook voldoen.
djbase667 31 augustus 2022 08:52
Ze vergeten wel 1 heel belangrijk detail mee te geven... Tot op heden heeft OLED TOUCH (waaronder deze lenovo 2.8k OLED 90hz) een heel lastig gegeven met een witte en licht grijze achtergrond weer te geven...
Je ziet er de roze rastervorming van het touchscreen laag erdoor... Hoe lager de DPI van het scherm hoe harder je het merkt, op de UHD+ (4K+) van lenovo in de yoga 9i zie je het zo goed als niet maar dan heb je ook maar 60hz. Ook wel omschreven als "graininess". M.a.w. Windows perfect te gebruiken in dark mode, OLED is bangelijk op swart en kleurgebied maar in TOUCH vorm storend op een witte achtergrond voor zakelijk programma's zoals Word en Excel... Blijf je steeds zien tenzij je "te ver weg" gaat zitten van het laptopscherm... Vind het jammer dat ze dit hier niet vermelden want zakeljik gezien is me dit een serieus nadeel! -> "oled touchscreen grain white background" -> Quote "I picked up a new Z13 (my first ThinkPad!) with the 2880x1800 OLED touch screen. It is mostly fantastic but there's a really distracting issue that I haven't been able to find anything about. When looking closely at the screen, there's a subtle repeated pattern of dark and light spots, almost like a sort of grain. It's very hard to photograph without horrible moiré effects, but I've attached a couple of photos that sort of show what this looks like on 1px checkerboard and horizontal line patterns." "Quote: "This matters because the touch layer adds in this graininess texture that’s quite visible on white background and images, when browsing or editing texts. I’ve experienced this on past touch OLED laptops and was under the impression that this is a general characteristic of OLED panels, but in the meantime, I also got to test non-touch and touch variants of the same 2.8K OLED panel side by side and noticed that the graininess is only on the touch model.""

[Reactie gewijzigd door djbase667 op 22 juli 2024 18:21]

ELD @djbase66731 augustus 2022 10:20
Dit klopt. Ik had een HP laptop gekocht met OLED (van Samung, zoals bijna alle schermen). Het raster effect was verschrikkelijk, ik heb hem teruggebracht.

Hoewel films, games en foto's er heel mooi uit zien, zijn vlakken met 1 kleur niet om aan te zien. Helemaal bij grijs en wit.
djbase667 @ELD1 september 2022 09:15
Spijtig hé! Vind het echt bizar dat er ANNO 2022 toestellen worden uitgebracht waar je nog ineens niet op een "normale" manier met een witte achtergrond kunt werken zonder dat stom raster te zien. Ik zeg het, idem voor mini-led blooming...
yo0k @ELD4 september 2022 03:12
Welk model exact als ik vragen mag en welke resolutie op het OLED paneel?
crankthisup @djbase66731 augustus 2022 14:51
Ik heb het ook van verschillende kanten vernomen en vind dit een vreemd fenomeen. Waarom hebben telefoons en tablets met OLED schermen hier geen last van?
djbase667 @crankthisup1 september 2022 09:13
Samsung -> Amoled... iets andere technology en vooral hogere DPI. Misschien zit het wel in dat laatste. is echt spijtig + OLED 8-bit paneel is ook echt slect, want je krijgt zo een VGA-SVGA effect van vroeger, gradient effect omdat deze de nodige kleuren van het OLED paneel niet kan weergeven... Is bij de goedkopere OLED panelen, ... Pure afzetterij! Dan denk je OLED, cool, goed... achteraf niets waard... allemaal spikkels op het scherm...
Bender 31 augustus 2022 09:33
Toevallig ben ik ook op zoek naar een nieuwe laptop, wat mij erg opvalt is dat er altijd erg weinig poorten zijn.. alsof fabrikanten per usb poort een vermogen moeten betalen om er een extra op moet zetten.
Wat kun je nu met 1 usb poort?
bzzzt @Bender31 augustus 2022 10:18
Een hub/usb-c monitor inpluggen met de rest van de poorten die je nodig hebt.

Gezien de enorme snelheid die usb 4 aan moet kunnen zitten die poorten vrij direct op de processorbus. Daar kan je domweg geen 15 poorten op aansluiten met behoud van snelheid. Meer poorten betekent dat er een interne hub bij moet (extra chip, kosten, printplaat ruimte, stroom, warmte) en dat past niet in zo'n ultraklein apparaat.
Bender @bzzzt31 augustus 2022 10:33
Maar naar mijn idee ga je het doel ook wel voorbij, dat je als je altijd dan weer extra componenten moet inpluggen waardoor je laptop alsnog groter wordt.
bzzzt @Bender31 augustus 2022 10:43
Alleen als je ze nodig hebt. Ik heb op dit moment 1 van mijn 4 USB-C poorten in gebruik omdat ik alles met 1 kabel kan inpluggen. Eigenlijk sleep ik 3 poorten voor niks mee ;)
Bender @bzzzt31 augustus 2022 11:04
Ik wil een scherm en toetsenbord minimaal kunnen inpluggen, als de stroom ook via usb werkt dan heb ik er 3 nodig.
bzzzt @Bender31 augustus 2022 11:40
USB-C ondersteunt displayport, USB (scherm, toetsenbord, netwerk) en power over 1 kabel.
Bender @bzzzt31 augustus 2022 11:59
1 kabel gaat niet in 3 apparaten, daarvoor heb je toch 3 kabels en 3 poorten nodig.
bzzzt @Bender31 augustus 2022 12:19
Ik plug USB, netwerk en power in mijn monitor. Die stuurt het dan over de displaykabel door naar mijn laptop waarvan ik maar 1 poort hoef in te pluggen.
Bender @bzzzt31 augustus 2022 12:27
Maar dan moet je een monitor hebben die als USB hub gaat fungeren. En het handige van een laptop is dat je al een scherm al hebt..

Dus ook hier is het weer een workaround wegens gebrek aan poorten.
_hennes @Bender31 augustus 2022 15:35
Maar dat scherm staat wel op de verkeerde hoogte (Tenzij je een stand gebruikt, of 5 pakken printerpapier onder de laptop legt). Dus in de praktijk heb je niets aan het laptop scherm als je op een normale werkplek zit.
Bender @_hennes31 augustus 2022 17:14
Waarom zou je dan een laptop kopen, als je er niks aan hebt? Dan heeft het volledig geen waarde en kun je beter een nuc kopen.

Het voordeel van een laptop is dat het portable is, dus wil je het portable houden. Als je dan allemaal externe accessoires nodig hebt (zoals een scherm) dan gaat het doel een beetje voorbij.
Ik wil een laptop graag gebruiken waarvoor het bedoeld is, vandaar.
_hennes @Bender1 september 2022 17:32
Mee eens, maar vaak heb je die keuze niet. Dan is het niet kopen, maar gebruiken waar het bedrijf voor kiest. En dat is vaak een standaard oplossing, die ook gebruikt wordt voor mensen die wel bij klanten langs gaan en dan een shiny microlaptop meeslepen.

Dat dat zelfde model andere eisen heeft als mensen die andere taken doen, en dat die beter een NUC kunnen gebruiken, dat ben ik volledig met je eens.
balblas @Bender31 augustus 2022 12:54
Wat een gezeur.

De moderne werkplek heeft inderdaad een monitor met USB hub en ethernet. Deze plug je met 1 kabel in je laptop, die ook zijn voeding via de monitor krijgt. Al je andere bedrade randapparatuur (keyboard, muis, speakers, etc) plug je in je monitor.

Op deze manier blijft je desk schoon, kun je de laptop dicht laten (of open en als 2e scherm gebruiken), en als je onderweg bent heb je al die randapparatuur niet nodig.

Het is dus geen workaround, maar een laptop met bovenstaande opstelling in gedachten. Zo te horen behoor jij niet tot de doelgroep (en de tester ook niet).
Bender @balblas31 augustus 2022 13:50
Hoe zo is dat gezeur?
Het voordeel van een laptop is dat je mobiel bent, wat jij omschrijft is juist dat je niet mobiel kan zijn.

Als je echt over moderne werkplek hebt, dan heb je niet eens meer een laptop, dan heb je gewoon een login. Je spreekt het concept laptop op meerdere manieren tegen.

Dus ja.. het is een workaround.
balblas @Bender31 augustus 2022 14:03
Als je 5x8 achter de computer zit is enkel een laptop gebruiken niet goed voor je nek/schouders, dus dan heb je een monitor nodig. De laptop gebruik je enkel als je onderweg bent, in de trein/vliegtuig, of bij de klant.

Ik vind het gezeur omdat deze laptop duidelijk niet bedoelt is voor mensen met jouw wensen. Voor jou is een ander model met meerdere aansluitingen, maar dus zwaarder, dikker etc beter geschikt. De geteste modellen zijn voor mensen die zo weinig mogelijk mee willen nemen als ze onderweg zijn. Zoals ik.

[Reactie gewijzigd door balblas op 22 juli 2024 18:21]

riotrick @Bender31 augustus 2022 16:09
Ik heb de 13 plus gewoon in een usb-c dock. Dan heb je al je aansluitingen op het dock en hoef je maar 1 kabel in de laptop te pluggen. Staat er eentje thuis en op kantoor hetzelfde.

Werkt voor mij prima zo: https://i.imgur.com/UivOoOg.jpg

[Reactie gewijzigd door riotrick op 22 juli 2024 18:21]

Tjahneee 31 augustus 2022 07:01
Wat ik heb begrepen is juist de Z13 van Lenovo in het leven geroepen om te concurrenen met de XPS. Dan heb je net meer een crème de la crème zakelijke laptop voor een bepaald doelgroep.

Edit; de vergelijking kan dan niet volledig worden gemaakt in het artikel omdat een Z13 alleen wordt geleverd met AMD.

[Reactie gewijzigd door Tjahneee op 22 juli 2024 18:21]

Daoka 31 augustus 2022 07:46
Wat ik me vooral afvraag bij zulke testen is wat kan er nog softwarematig verbeterd worden. Is bijvoorbeeld de matige handpalmdetectie een hardware of software probleem? Of hebben bepaalde kleine bugs in bijvoorbeeld de os, drivers of de browser ervoor gezorgd dat de accu sneller leeg was. Zijn dezelfde instellingen gebruikt? Verschil tussen os/driver updates waardoor er een verschil zou kunnen zijn.

Ik denk dat het mooiste zou zijn als de accu test dus nog 1 test erbij zou krijgen. Dan denk ik aan bijvoorbeeld aan hoe lang kan een laptop in de uefi draaien voordat die leeg is. Dan denk ik dat je al een hoop verschillen al niet meer hebt. Uiteraard is dit geen goede meeting voor normaal gebruik te meten. Maar dus wel een goede vergelijking tussen de accu's met weinig grote verschillen.
crankthisup @Daoka1 september 2022 09:41
Intel P-serie CPUs zijn gewoon niet zuinig vergeleken met moderne U-series, AMD- of Apple CPUs. Tweakers is zeker niet de enige partij die aangeeft dat de accuduur slecht is van deze machines.
MineTurtle 31 augustus 2022 10:35
Misschien ook handig om te vermelden dat de PL2 van deze laptop CPU's maarliefst 64 watt bedraagt, wat verklaard dat de CPU's gaan throttlen.
analog_ @MineTurtle11 september 2022 01:23
komt deze winter wel goed
LEX63 31 augustus 2022 10:44
Leuke notebook, ziet er goed uit. Goede specificaties tja slechts een 13 inch scherm. niets voor kippige mensen zoals ik.

Ik had vroeger een Asus notebook met een 20 inch scherm, ideaal voor mensen als ik. Jammer dat er geen 20 inch notebooks meer worden gemaakt.
Avalaxy 31 augustus 2022 10:47
Erg onder de indruk van die nieuwe Intel CPU. Ik heb hier een XPS 13 9310 van rond de 3000 euros (met maximale upgrades erin), maar de CPU is wel continu een bottleneck. Bij gamen wordt hij zo heet dat hij meteen gaat throttlen waardoor zelfs simpele games onspeelbaar worden. Die 1280P CPU gooit er gewoon 50% performance bovenop en lost meteen de throttling op. Ik zou willen dat ik m'n laptop nog om kon ruilen :P

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