Dell introduceert XPS 13-variant met oledscherm voor meerprijs van 300 dollar

Dell brengt een variant van zijn XPS 13 9310-laptop uit met een oledscherm. Het 13,4"-paneel heeft een resolutie van 3456x2160 pixels en een maximale helderheid van 400cd/m². De meerprijs is 300 dollar ten opzichte van een model met full-hd-lcd.

De nieuwe XPS 13-variant is op het scherm na gelijk aan de uitvoeringen die sinds eind vorig jaar in Nederland en België te koop zijn. Het gaat om een compacte en lichte laptop met Intel Tiger Lake-processors en Lpddr4x-geheugen.

Dell gaf tot nu toe keuze uit drie lcd's: een 4k-touchscreen of een full-hd+-scherm met of zonder touch. Het oledscherm is ook een touchscreen en heeft net als de andere schermen een 13,4"-diagonaal en een 16:10-verhouding.

Welke fabrikant het paneel levert, zegt Dell niet, maar vermoedelijk gaat het om Samsung Display. Die schermfabrikant maakte begin dit jaar bekend meer verschillende oledschermen voor laptops te zullen leveren.

Volgens Dell is de oledvariant van de XPS 13 in de Verenigde Staten per direct te koop. De meerprijs voor het oledscherm bedraagt 300 dollar ten opzichte van een versie met full-hd-scherm. Wanneer de XPS 13 met oledscherm in Nederland en België verschijnt en tegen welke meerprijs, is nog niet bekend.