Dell kondigt 2-in-1-laptops met Intel Tiger Lake-cpu of AMD Ryzen 5000U aan

Dell brengt in mei twee nieuwe Inspiron 14 2-in-1 laptops op de markt, een met een Intel Tiger Lake-processor en een met een AMD Ryzen 5000U. De laptops komen vanaf 4 mei beschikbaar in de VS vanaf omgerekend 610 euro. Het is onbekend wanneer de laptops naar Nederland komen.

De Dell Inspiron 14 5410 2-in-1-laptops zijn beide even groot en zien er hetzelfde uit, schrijft Liliputing. Ze hebben standaard een 54Wh-accu, al is er ook een lichtere versie beschikbaar met een 41Wh-accu. De 14"-laptops hebben een touchscreen met een resolutie van 1920x1080 pixels en een 360-gradenscharnier, waardoor de laptop in tabletmodus gevouwen kan worden. De afmetingen van alle modellen zijn 32,1cm hoog, bij 21,1cm breed en 1,3cm dik op het dikste punt aan de achterkant. Het standaardgewicht is 1,65kg, al verschilt dat gewicht per configuratie.

Het verschil tussen de twee modellen zit binnenin; er kan gekozen worden tussen een Intel- en een AMD-cpu. De laptop kan geleverd worden met een Intel Core i3-1125G4, een Core i5-1135G7 of Core i7-1165G7, met aanvullende ondersteuning voor een Nvidia GeForce MX350-gpu in een aantal configuraties, of met een AMD Ryzen 5 5500U- of Ryzen 7 5700U-cpu. Deze AMD-processors zijn gebaseerd op de Zen 2-architectuur van Ryzen 4000-cpu's van vorig jaar, in plaats van de Zen 3-architectuur van de Ryzen 5 5600U en Ryzen 7 5800U.

De meeste configuraties bieden de keuze voor maximaal 16GB DDR4-3200 geheugen en tot 2TB PCIe NVMe-solidstateopslag. De goedkopere AMD-modellen kunnen ook worden geleverd met 8 of 4GB ram. De nieuwe generatie Inspiron 14 2-in-1-laptops zijn nog niet te vinden op de Nederlandse webshop van Dell, maar al wel op de Japanse webshop.