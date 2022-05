Android Fast Pair krijgt redesign en ondersteuning voor meer dan 100 apparaten

Fast Pair, de Android-functie voor het snel verbinden van bluetooth-apparaten met een enkele tik, is officieel in gebruik genomen met een redesign van de UI en ondersteuning voor meer dan honderd verschillende bluetooth-apparaten. Fast Pair werkt via Google Play services.

Fast Pair is een nieuwe manier voor bluetooth-accessoires om verbinding te maken met Android-apparaten en werkt voor meer dan honderd verschillende apparaten zoals koptelefoons, horloges en oordopjes van onder andere JBL en Sony. Dat heeft Google bekendgemaakt op Twitter.

Fast Pair werd aangekondigd in 2017 en is in december al stilletjes in gebruik genomen, merkte 9to5Google op. De nieuwe gebruikersinterface moet het gemakkelijker maken om via een pop-up snel verbinding te maken met bluetooth-accessoires door een enkele tik op de 'connect'-knop. Fast Pair vervangt daarmee het gebruikelijke verbinden met bluetooth-apparaten via de bluetooth-instellingen. De pop-up lijkt op de pop-up op iPhones voor het verbinden met Air Pods.

De feature is in principe beschikbaar voor alle Android-apparaten die de recentste versie van Google Play services draaien en Bluetooth Low Energy ondersteunen. Fast Pair is gekoppeld aan een Google-account om zo eenvoudig verbinding te maken met andere apparaten. De nieuwe interface vervangt de standaard notificatiepop-up die Android tot voor kort gebruikte voor Fast Pair. Android zegt meer dan honderd verschillende apparaten te ondersteunen, maar heeft nog geen lijst online gezet van ondersteunde apparaten.

Fast Pair gebruikt Bluetooth Low Energy om nabijgelegen apparaten te ontdekken zonder dat gebruikers actief hoeven te zoeken naar bluetooth-apparaten en zonder dat het veel extra accuduur kost. Accessoires kunnen alleen gebruikmaken van Fast Pair als ze ondersteund en geregistreerd zijn bij Google. Zo probeert het bedrijf te beveiligen tegen het spoofen van de public/private-keycombinatie die gebruikt wordt om te verbinden.