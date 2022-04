Sony introduceert draadloze in-ear-oordopjes en draadloze over-earkoptelefoon

Sony heeft twee nieuwe hoofdtelefoons geïntroduceerd. Dat zijn de relatief goedkope draadloze oordopjes WF-C500 en de over-earkoptelefoon WH-XB910N. Laatstgenoemde is een Extra Bass-koptelefoon en heeft daarmee versterkte bastonen.

De beide oortjes van de WF-C500 hebben een enkele 5,8mm-driver en hebben een accuduur van maximaal tien uur. Dat is bij het afspelen van muziek; tijdens het bellen gaan ze vijf uur mee. Het meegeleverde doosje kan nog maximaal tien uur extra accuduur leveren. Worden de oortjes tien minuten opgeladen met de case, dan kunnen ze een half uur worden gebruikt. Volledig opladen duurt voor de oortjes 2,5 uur, bij de case is dit circa 3 uur.

De in-ear-oordoppen ondersteunen Bluetooth 5 en Google Fast Pair. De oortjes zijn tevens waterbestendig volgens de IPX4-norm en hebben knoppen om muziek te pauzeren of weer op te starten, om nummers te selecteren of om het volume te regelen. Ook kunnen Google Assistent of Siri met de knoppen worden opgeroepen. De oortjes kosten honderd euro en zijn vanaf oktober verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, mintgroen en roze.

WH-XB910N

Sony's WH-XB910N-koptelefoon heeft grotere drivers met 40mm en een langere accuduur. Dit over-ear-model gaat namelijk maximaal vijftig uur mee bij het afspelen van muziek en zonder noisecancelling. Met noisecancelling ingeschakeld gaat de koptelefoon dertig uur mee. Deze koptelefoon kan met een USB-C-kabel worden opgeladen, volledig opladen duurt 3,5 uur. Tien minuten opladen biedt een accuduur van 4,5 uur. Naast de USB-C-poort is een 3,5mm-poort. Deze koptelefoon wordt met een 3,5mm-snoer van 1,2 meter geleverd.

Voor de noisecancelling gebruikt deze koptelefoon twee microfoons per oor om omgevingsgeluid te kunnen opvangen. Net als de WF-C500-oortjes beschikt de koptelefoon over Sony's Digital Sound Enhancement Engine om muziek te kunnen upscalen. Deze koptelefoon ondersteunt verder Bluetooth 5.2, Google Fast Pair en Multipoint, zodat de koptelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbonden kan zijn.

De Sony WH-XB910N kost tweehonderd euro en is eveneens vanaf oktober te koop. Dit model is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw.