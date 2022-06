Uitgelekte promovideo Sony WF-1000XM4-oortjes geeft LDAC-support prijs

Er is een promovideo van de aankomende Sony WF-1000XM4 uitgelekt. De draadloze noisecancelling-earphones krijgen ondersteuning voor Sony's LDAC-codec voor hogeresolutieaudio. Ook hebben ze een ipx4-certificering, wat betekent dat ze waterbestendig zijn.

De video wordt gepost op Reddit, in het Frans en het Nederlands. Naast de LDAC-codec krijgen de oortjes DSEE Extreme, een techniek die de WH-1000XM4-headphones ook al hadden. Dat is een algoritme waarmee door middel van kunstmatige intelligentie geprobeerd wordt de informatie te herstellen die bij het comprimeren van muziek verloren is gegaan. Het algoritme probeert dus van lossy muziek weer lossless muziek te maken. Ook krijgen de oortjes nieuwe drivers, nieuwe 'V1'-processors en is de 360 Reality Audio-functie aanwezig.

Ook aan de microfoons zou Sony gesleuteld hebben. Ze zouden beamforming gebruiken om de gebruiker beter te verstaan. Daarnaast hebben de oortjes sensoren die de trillingen van de stem die via de schedel doorgegeven worden, ook kan oppikken en kan gebruiken bij gesprekken. Verder is ook 'speak to chat' aanwezig, waarbij media op pauze gaan als de gebruiker praat. Sony waarschuwt in de promo al voor 'zeldzame gevallen' waarin vibraties ten onrechte aangezien worden voor spraak. Sony sluit niet uit dat dat gebeurt bij bijvoorbeeld hoesten of neuriën.

Net als bij de voorganger, de WF-1000XM3, is er actieve noisecancelling. Zoals bij Sony's WH- en WF-modellen bekend is, is er hier ook weer een adaptive sound control-modus, die detecteert wat voor activiteit de gebruiker uitvoert en daar het profiel op aanpast. Zo komt er in de video wat omgevingsgeluid binnen als de gebruiker wandelt, maar in de bus wordt het zo veel mogelijk buitengehouden. Ook zijn er presets voor locaties in te stellen. Wat echter volledig nieuw lijkt, is de automatic wind noise reduction. Bij noisecancelling-geluidsapparatuur kan het geluid van de wind nog wel eens versterkt worden in plaats van het tegenovergestelde en Sony claimt daar nu iets voor te hebben.

De accuduur moet in totaal 24 uur bedragen, waarvan 8 uur aan lading in de oortjes zelf zitten en 16 uur in de accu van het doosje. Dat is met actieve noisecancelling aan; wie dat uitzet, mag een totaal van 36 uur gebruik verwachten. Ook moet het doosje de oortjes snel kunnen opladen: Sony claimt dat vijf minuten laden genoeg is voor zestig minuten luisteren. Laden kan draadloos of via de usb-c-aansluiting in het doosje. De video toont de bluetoothoortjes in twee kleuren: zwart en zilver.

Een prijs vermeldt het filmpje niet, maar WinFuture kwam op donderdag met nieuwe renders van de oortjes naar buiten. Daarbij meldde het veel van de technische details die ook in deze promo genoemd worden. Daarnaast had WinFuture wel een prijs om te onthullen: 279,90 euro. Ook zouden de oortjes 'binnenkort' in Europa te koop zijn.

Afbeelding linkt naar de video

Renders afkomstig van EvLeaks, 20 mei