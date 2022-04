Bluetoothoordoppen is een productcategorie die, in tegenstelling tot smartphones, nog altijd in de lift zit. Lang niet iedereen heeft al een setje en veel mensen willen het uiteindelijk wel. Gelukkig is er inmiddels gigantisch veel keuze, of je nu een budget van een tientje of een van 300 euro hebt. Toch is de keuze al minder reuze als je actieve ruisonderdrukking wilt. En dat is niet alleen een populaire functie, maar ook een heel fijne, mits het goed werkt.

Als we in de Pricewatch kijken naar de populaire modellen, is de prijsklasse van 120 tot 150 euro een mooi gemiddelde en waarschijnlijk dus een bedrag dat veel mensen willen uitgeven voor bluetoothoordoppen. Als we dan kijken naar de producten met actieve ruisonderdrukking die we nog niet eerder hebben gereviewd, komen de Samsung Galaxy Buds Live, Sony WF-SP-800N en Huawei FreeBuds Pro bovendrijven. Daarna volgt een groot gat, dus hebben we die oordoppen aan laten rukken en getest.

Alle drie de setjes zijn true wireless en hebben dan ook geen draadje tussen de doppen. Daarbij hebben ze alle drie een laaddoosje, waar ze ook veilig in vervoerd kunnen worden. Verschillen zijn er eveneens voldoende. De waterdichtheid verschilt danig, de bediening ook en de vorm al helemaal. Daarbij valt op dat de FreeBuds Pro wat op de AirPods Pro lijken, Sony zoals wel vaker een wat eigenwijze vorm kiest en dat de Galaxy Buds Live al helemaal hun eigen pad inslaan en het meest op een paar kidneybonen lijken.

Opvallend is dat geen van de oordoppen uit deze test ondersteuning hebben voor de aptX-codec. Wel hebben ze allemaal ondersteuning voor SBC en AAC. Die laatste codec is belangrijk als je een iOS-device hebt, en hij geeft een hogere kwaliteit dan SBC, maar Android gaat niet goed om met de codec. Dan val je normaal gesproken terug op SBC, wat ook de standaardcodec voor Android is met deze oordoppen, tenzij je een Android-apparaat van Samsung gebruikt met de Galaxy Buds Live. Dan wordt standaard de Samsung Scalable-codec gebruikt, die een hogere maximale bitrate geeft.

SBC is niet de codec met de hoogste bitrate, maar kan wel op zo ongeveer alle apparaten worden gebruikt. Het was echter fijn geweest als er aptX-ondersteuning was, want dat geeft een hogere geluidskwaliteit dan SBC. Het komt er dus op neer dat je in principe een beter geluid hebt met een iOS-apparaat met deze oordoppen, behalve in het geval van een Samsung-apparaat in combinatie met de Galaxy Buds Live. Ook is het een wat vreemde keuze van Sony om niet de eigen LDAC-codec te ondersteunen, wat hogere bitrates zou opleveren bij de WF-SP800N-oordoppen. Nu we dat uit de weg hebben: laten we kijken uit welk hout deze drie bluetoothheadsets gesneden zijn.